عصام مرعي: الزمالك خاض أسوأ مباراة هذا الموسم أمام غزل المحلة رغم الانتصار

رأى عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، أن الفارس الأبيض خاض أسوأ مبارياته هذا الموسم أمام غزل المحلة، وذلك رغم تحقيق الزمالك الانتصار بهدف نظيف في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عصام مرعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «مباراة اليوم كانت صعبة جدًا على الزمالك، وأشيد بخالد جلال، مدرب المحلة، رغم الخسارة في اللقاء».

وأردف قائلًا: «لولا تألق المهدي سليمان وخط دفاع الزمالك لكانت نتيجة اللقاء مغايرة لصالح غزل المحلة»، مضيفًا أن «مباراة اليوم من أسوأ المباريات التي لعبها نادي الزمالك هذا الموسم».

وأشار مرعي إلى أن هناك تألقًا غير طبيعي للمهدي سليمان مع الزمالك خلال هذا الموسم، وأنقذ أهداف كثيرة محققة كادت أن تسكن شباك الزمالك.

وأكد مرعي أن الزمالك لن يقف على رحيل البرازيلي خوان بيزيرا رغم تألق اللاعب مع الفريق في الموسم الماضي، مضيفًا أن بيزيرا كان لاعبًا مغمورًا حينما أتى للزمالك ولم يكن يعرفه أحد وتألق مع الفريق.

ولفت عصام مرعي إلى أن هناك التزامات مالية لا حصر لها بالنسبة لنادي الزمالك.