ناقد رياضي: الزمالك لا يستحق الفوز على غزل المحلة.. وجائزة رجل المباراة ملهاش لازمة

قال جمال الزهيري الناقد الرياضي إن الزمالك لا يستحق الفوز في مباراته أمام غزل المحلة، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد في الجولة الخامسة من الدوري.

وأضاف الزهيري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، "أداء الزمالك غير مقنع في المباراة ، وأن غزل المحلة تحت قيادة خالد جلال المدير الفني لعب مباراة كبيرة، وسيطر على مجريات المباراة، ولاعبيه أهدروا فرص كثيرة".

وعن أزمة جائزة رجل المباراة بين اللاعبين ، قال الزهيري: "ملهاش لازمة هي معمولة ليه؟ إحنا مش هنخترع العجلة، يا إما نجيب لجنة وتقول المعايير وهتخش في دوامة زي لجنة الحكام، ودلوقتي لعيبة بتعمل أزمة وهي مش مناسبات الماتش، ملهاش قيمة لو عليها خلافات كتير، عليها صراعات، وهي على أساس بتختار".

وأتم الزهيري أن الأهلي والزمالك بعيدين تمامًا عن مستواهما الفني، رغم اختلاف ظروف الفريقين، ورغم الفوز غير المقنع لدى الجماهير.