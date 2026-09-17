خالد طلعت: الزمالك معاه حظ وتوفيق رهيب مع معتمد جمال.. ومهدي سليمان أنقذهم من هزائم محققة

انتقد الناقد الرياضي خالد طلعت أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رغم النتائج الإيجابية التي حققها الفريق خلال الجولات الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك

وقال خالد طلعت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الزمالك الموسم ده معاه حظ وتوفيق رهيب مع الشيخ معتمد جمال.. 5 ماتشات كلهم بيكون الزمالك الطرف الأضعف والأقرب للهزيمة، لكنه كسب 4 منهم وتعادل ماتش».

وأضاف: «مهدي سليمان الحارس هو أفضل لاعب في الزمالك الموسم ده بدون منازع في كل الماتشات، وأنقذ فريقه من هزائم محققة».

وكان الزمالك قد حقق فوزًا صعبًا على غزل المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.