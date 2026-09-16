عبد الناصر زيدان: وعد عموتة للشناوي انتهى.. وشوبير يعود أمام الزمالك

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، تفاصيل موقف حراسة مرمى الاهلي خلال الفترة المقبلة، موضحًا ما دار بين الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، ومحمد الشناوي، حارس المرمى.

وقال عبدالناصر زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "الحسين عموتة منح محمد الشناوي وعدًا مع بداية الموسم بالمشاركة أمام المقاولون العرب وأبو قير للأسمدة قبل معسكر المنتخب".

وأضاف: "محمد الشناوي كان يرغب في المشاركة قبل انضمامه إلى المنتخب، خاصة أن التواجد مع الفراعنة مرتبط بالمشاركة مع الأهلي".

وتابع: "عموتة نفذ وعده بالفعل، وشارك محمد الشناوي أساسيًا أمام المقاولون العرب ثم أبو قير للأسمدة".

وأكمل: "بعد انتهاء الوعد، يعود مصطفى شوبير لحراسة مرمى الأهلي بداية من مباراة الزمالك يوم 11 أكتوبر المقبل".

وأشار زيدان إلى أن ملف حراسة المرمى لا يشهد أي أزمات داخل الفريق، قائلًا: "لا توجد أزمة بين الأطراف، لكن رغبة الحارسين في المشاركة تضع الجهاز الفني أمام حسابات مستمرة في هذا الملف".