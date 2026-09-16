الشناوي كلمة السر.. عبدالناصر زيدان يكشف تفاصيل اعتذار علي محمود لعموتة داخل الأهلي

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان تفاصيل انتهاء الأزمة بين علي محمود، لاعب الأهلي، والحسين عموتة، المدير الفني للفريق، بعد الواقعة التي شهدتها مباراة المقاولون العرب.

وقال عبدالناصر زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "علي محمود حرص على التوجه إلى استاد القاهرة وحضور مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة".

وأضاف: "اللاعب طلب من محمد الشناوي، قائد الفريق، التوسط له لدى الجهاز الفني من أجل الاعتذار عما بدر منه خلال مباراة المقاولون العرب".

وتابع: "محمد الشناوي تحدث مع مدير الكرة والحسين عموتة، ومهّد لترتيب اعتذار علي محمود داخل غرفة ملابس الأهلي".

وأكمل: "علي محمود قدم اعتذاره للحسين عموتة، والمدير الفني تقبل الاعتذار وصافحه، لتنتهي الأزمة بين الطرفين".

واختتم عبدالناصر زيدان تصريحاته قائلًا: "علي محمود سيعود من جديد إلى قائمة الأهلي عقب انتهاء فترة التوقف الدولي للمنتخب الوطني".