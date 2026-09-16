عبدالناصر زيدان: حمزة علاء طلب فرصة من عموتة.. والحارس يشارك أمام بترول أسيوط

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، عن تفاصيل جديدة بشأن موقف حمزة علاء، حارس مرمى الأهلي، ورغبته في الحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "حمزة علاء طلب من الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، منحه فرصة المشاركة أمام بترول أسيوط في بطولة كأس عاصمة مصر".

وأضاف: "الأهلي يواجه بترول أسيوط يوم 8 أكتوبر المقبل، في افتتاح مشواره ببطولة كأس عاصمة مصر".

وتابع: "الحسين عموتة وافق على طلب حمزة علاء، ومنحه الضوء الأخضر للمشاركة في البطولة".

وأوضح: "صعوبة مشاركة حمزة علاء في مباريات الدوري أو الكونفيدرالية دفعته للحصول على فرصته في كأس عاصمة مصر".

واختتم عبدالناصر زيدان تصريحاته، مؤكدًا أن مباراة بترول أسيوط تمثل فرصة للحارس من أجل الحصول على دقائق لعب والظهور بقميص الأهلي خلال الفترة المقبلة.