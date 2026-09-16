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من أنجولا إلى جنوب السودان.. هاني حتحوت يكشف برنامج منتخب مصر خلال التوقف الدولي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من أنجولا إلى جنوب السودان.. هاني حتحوت يكشف برنامج منتخب مصر خلال التوقف الدولي

منتخب مصر
منتخب مصر
يارا أمين

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن برنامج منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، والذي يتضمن خوض عدد من المباريات الرسمية والودية، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وأوضح حتحوت أن قائمة منتخب مصر سيتم الإعلان عنها مساء اليوم، على أن يبدأ الفريق تجمعه غدًا في مركز تجمع المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ويستمر المعسكر حتى يوم 24 سبتمبر الجاري.

وأشار إلى أن لاعبي بيراميدز وزد سينضمون إلى معسكر المنتخب غدًا، عقب انتهاء مشاركتهم مع فريقيهما في مباراتي الشرقية وإنبي، والقناة، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ومن المقرر أن ينتقل منتخب مصر إلى أحد فنادق القاهرة يوم 24 سبتمبر، استعدادًا لخوض أولى مبارياته أمام منتخب أنجولا.

ويواجه منتخب مصر نظيره الأنجولي مساء يوم 25 سبتمبر على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وبعد مواجهة أنجولا، تتجه بعثة منتخب مصر إلى جنوب السودان يوم 27 سبتمبر، على متن طائرة خاصة، استعدادًا لخوض مباراة الجولة الثانية من التصفيات.

ويلتقي منتخب مصر مع جنوب السودان يوم 29 سبتمبر، قبل أن تعود بعثة الفراعنة إلى القاهرة يوم 30 سبتمبر.

ويختتم منتخب مصر فترة التوقف الدولي بمواجهة ودية أمام منتخب جنوب إفريقيا يوم 4 أكتوبر، في إطار استعدادات الفريق للاستحقاقات المقبلة

الإعلامي هاني حتحوت منتخب مصر حتحوت بيراميدز استاد القاهرة الدولي

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