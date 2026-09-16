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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

روبوتات تتولى ركن سيارات المسافرين في مطار جاتويك بلندن

روبوتات تتولى ركن سيارات
روبوتات تتولى ركن سيارات
كريم عاطف

بدأ مطار لندن جاتويك تجربة تقنية جديدة تعتمد على روبوتات متخصصة في ركن سيارات المسافرين، بهدف تطوير خدمات مواقف السيارات بعيدة المدى وتوفير وسيلة أكثر تنظيم للتعامل مع المركبات خلال فترات سفر أصحابها.

وتعتمد الخدمة على روبوتات طورتها شركة ستانلي روبوتيكس الفرنسية، حيث تتولى الروبوتات نقل السيارات وركنها داخل منطقة مخصصة، مع قدرة على تحديد مواقع المركبات وتنفيذ عملية الركن بدقة تصل إلى مستوى السنتيمتر.

ويشير مطار جاتويك إلى أن النظام يمكنه التعامل مع نحو 95% من السيارات، إلا أن هناك مجموعة من الاشتراطات المتعلقة بأبعاد ووزن المركبات، وتشترط الخدمة ألا يتجاوز وزن السيارة 2.6 طن، وارتفاعها 2.3 متر، إلى جانب ألا يزيد طول قاعدة العجلات على 3.3 متر، وألا يتجاوز مقاس الإطارات 21 بوصة.

وتخضع منطقة المواقف لإجراءات أمنية تشمل وجود أسوار محيطة، وأنظمة إضاءة قوية، ودوريات أمنية تعمل على مدار الساعة، كما تستخدم أنظمة التعرف الآلي على لوحات السيارات لتسجيل المركبات عند الدخول والخروج، بما يساعد على متابعة حركة السيارات داخل المنشأة.

وتقول الشركة المطورة إن الروبوتات مزودة بأنظمة أمان تتيح لها التوقف تلقائيا عند اكتشاف أي خلل، بدلا من الاستمرار في الحركة بصورة غير متوقعة.

وتتطلب الخدمة رسوم إضافية تتراوح بين 5 و10 جنيهات إسترلينية مقارنة بمواقف التوقف الطويل التقليدية، وكانت الخدمة عند إطلاقها متاحة للحجوزات التي لا تقل مدتها عن خمسة أيام، وخلال أيام الأسبوع من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، مع خطط لتخفيف هذه القيود تدريجيا.

مطار لندن روبوتات روبوتات متخصصة في ركن سيارات ركن سيارات المسافرين ستانلي روبوتيكس الفرنسية روبوتات نقل السيارات

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