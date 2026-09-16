أكد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يجب وقف ضم الضفة الغربية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال جوتيريش:" نشهد في الضفة الغربية ضما تدريجيا وانتهاكات يرتكبها المستوطنون بدعم من قوات الأمن".

وأضاف جوتيريش: “يجب وضع حد للاستيطان في الضفة الغربية ووقف مساعي التطهير العرقي”.

وتابع جوتيريش: “السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق دون حل الدولتين، ولا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط دون حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية”.

وأكمل جوتيريش: يجب تنفيذ خطة السلام في غزة بشكل كامل، و يجب ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود".

وتابع جوتيريش:" إسرائيل لا تقبل تنفيذ خطة السلام بصيغتها الحالية".

