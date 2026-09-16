الرقابة الإدارية تبحث مع نائب رئيس اللجنة الوطنية للرقابة بالصين تطوير آليات العمل الرقابي

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الوزير عمرو عادل، مع نائب رئيس اللجنة الوطنية للرقابة بالصين، يو هونغتشيو، آفاق التعاون وتبادل الرؤى والخبرات في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته، وتطوير آليات العمل الرقابي وبناء القدرات.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية - في بيان - أنه في ضوء العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والتي تمتد جذورها على مدى عقود من التعاون المشترك، استقبل الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، السيدة يو هونغتشيو نائب الأمين العام للجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس اللجنة الوطنية للرقابة بالصين والوفد المرافق لها بمقر هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الوفد إلى جمهورية مصر العربية وبحضور السيد لياو ليتشيانغ سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة.

وبحسب البيان، تناول اللقاء بحث آفاق التعاون وتبادل الرؤى والخبرات في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته، وتطوير آليات العمل الرقابي وبناء القدرات، إلى جانب استعراض التجارب والممارسات الناجحة لدى الجانبين وبحث سبل الاستفادة منها، لا سيما في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة وما يصاحبها من تطور في أنماط وأساليب ارتكاب الجرائم، بما يتطلب تطوير أدوات الرصد والمكافحة وتعزيز جهود الوقاية من خلال توظيف التقنيات الحديثة في الموضوعات المرتبطة.

و أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق بما يدعم الجهود المشتركة فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

كما قام الوفد بزيارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والاطلاع على ما تقدمه من أنشطة وبرامج تدريبية وأكاديمية والتباحث حول مجالات التعاون المستقبلية مع نظيرتها الصينية التابعة للجنة الوطنية الصينية للرقابة.