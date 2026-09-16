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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

امتحان موحد وتحسين الأجور.. خطة تطوير أوضاع الأطباء واستبقائهم في مصر

الأطباء
الأطباء
محمد البدوي

تتواصل الجهود الرامية إلى تحسين أوضاع الأطباء في مصر، وسط تركيز على عدد من الملفات المرتبطة ببيئة العمل والأجور والحماية المهنية والتعليم والتدريب، باعتبارها عوامل مؤثرة في استقرار الكوادر الطبية واستبقائها داخل البلاد. 

تطوير آليات مزاولة المهنة

وتطرح الجهات المعنية مجموعة من الإجراءات لتحسين المنظومة، من بينها تطوير آليات مزاولة المهنة، ورفع كفاءة التدريب، وتحسين ظروف العمل والسكن، إلى جانب توفير الأدوات والتجهيزات اللازمة. 

وفي هذا السياق، أوضح مسؤول بوزارة الصحة أن المستوى المستهدف في أجور الأطباء وبيئة العمل لم يتحقق بالكامل حتى الآن، فيما أكد نقيب الأطباء أهمية معالجة مختلف التحديات المرتبطة بظروف ممارسة المهنة.

امتحان موحد لمزاولة مهنة الطب

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تعمل على تطوير أوضاع الأطباء من خلال التحرك في عدة ملفات، من بينها الأجور وبيئة العمل والحماية المهنية، إلى جانب التعليم والتدريب واستبقاء الكوادر الطبية داخل مصر.

الأطباء

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن من بين جهود تطوير المنظومة العمل على وجود امتحان موحد لمزاولة المهنة، بما يساهم في ضمان وجود مستوى محدد من الكفاءة لدى الأطباء.

تحسين أجور الأطباء وبيئة العمل

وأكد عبد الغفار أن تحسين أجور الأطباء وبيئة عملهم يمثلان أحد الأهداف التي تعمل الوزارة على تحقيقها، لكنه أشار إلى أن المستوى الذي تستهدفه الوزارة لم يتم الوصول إليه بعد.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت أوضاع الأطباء قد وصلت إلى المستوى المأمول، أجاب بشكل قاطع بالنفي، موضحًا أن نقطة البداية التي يتم القياس عليها في جهود تطوير أوضاع الأطباء تعود إلى عام 2014.

الأطباء

وأشار إلى أن العمل لا يقتصر على ملف الأجور فقط، وإنما يشمل مجموعة من المحاور المتكاملة، بينها تحسين بيئة العمل والحماية والتعليم والتدريب، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات تساعد على استبقاء الأطباء بصورة أسرع.

تطورات مرتقبة في أوضاع الأطباء

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن ما تحقق خلال الفترة الماضية لا يمثل نهاية المستهدف، مشيرًا إلى أن تقييم التطورات التي تشهدها ملفات الأطباء يحتاج إلى النظر إليها على مدى زمني أوسع.

وأكد أن العمل مستمر لتحقيق تحسينات إضافية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى إمكانية ظهور اختلافات ملموسة عند مقارنة الأوضاع خلال السنوات المقبلة بما كانت عليه في السابق.

نقابة الأطباء: الأجور وبيئة العمل عوامل أساسية

من جانبه، قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن تحسين أجور الأطباء وبيئة العمل يعدان من أبرز العوامل المرتبطة باستبقائهم داخل مصر.

نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي

وأوضح أن تحسين ظروف ممارسة المهنة يتطلب أيضًا العمل على القضاء التام على ظاهرة الاعتداءات التي يتعرض لها الأطباء، إلى جانب تطوير سكن الأطباء وتوفير الأدوات والتجهيزات اللازمة لأداء مهامهم.

وأشار عبد الحي إلى أن تحسين مختلف عناصر بيئة العمل يمثل جزءًا أساسيًا من معالجة التحديات التي تواجه الأطباء ودعم استمرارهم في العمل داخل مصر.

التدريب والتعليم لدعم استبقاء الأطباء

وأكد نقيب الأطباء أن التعليم والتدريب من العوامل المهمة في استبقاء الأطباء وتطوير قدراتهم المهنية، مشيرًا إلى أن النقابة حققت تقدمًا في هذا الملف.

نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي

وأوضح أن هناك حاليًا منهجًا تدريبيًا وتعليميًا محددًا، ووصفه بأنه «مضبوط ورائع»، لكنه لفت إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في تطبيق هذا المنهج على أرض الواقع، وهو ما يحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل.

وتتداخل هذه الملفات، من تحسين الأجور وبيئة العمل والحماية المهنية، إلى تطوير التعليم والتدريب، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين أوضاع الأطباء ودعم استقرار الكوادر الطبية داخل مصر.

الأطباء أجور الأطباء تحسين أجور الأطباء أوضاع الأطباء تحسين أوضاع الأطباء

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