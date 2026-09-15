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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انفراجة لأطباء الصناديق بالغربية.. الخدمات البيطرية تسوي أوضاعهم وتصرف مستحقاتهم

الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين
الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين
الديب أبوعلي

شهد ملف أطباء الصناديق الخاصة بمحافظة الغربية انفراجة جديدة، بعد صدور قرار رسمي من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتسوية الأوضاع الوظيفية لعدد من الأطباء المتعاقدين على حساب الصناديق الخاصة، واحتساب ترقياتهم بأثر رجعي وفقًا لتواريخ استحقاقها القانونية، مع صرف الفروق المالية المستحقة لهم.

وأعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن القرار جاء تتويجًا للجهود التي بذلتها النقابة برئاسة الدكتور مجدي حسن، على مدار سنوات، لإنهاء أزمة أطباء الصناديق الخاصة بالغربية، موضحة أن التحركات النقابية شملت عقد لقاءات ومخاطبات مع الجهات المعنية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية وإقامة عدد من الدعاوى القضائية التي انتهت بصدور أحكام لصالح عدد من الأطباء، أكدت أحقيتهم في تسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية.

وأوضحت النقابة أن أطباء الصناديق الخاصة ظلوا لسنوات يؤدون أعمالهم داخل مديرية الطب البيطري، في حين بقيت أوضاعهم الوظيفية والمالية مرتبطة بنظام الصناديق الخاصة، وهو ما تسبب في تأخر حصولهم على عدد من حقوقهم، وفي مقدمتها الترقيات والفروق المالية المترتبة عليها.

 

أزمة أطباء الصناديق الخاصة

وبحسب القرار الصادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تمت تسوية المستويات الوظيفية لعدد من الأطباء، مع احتساب الترقيات اعتبارًا من تواريخ استحقاقها القانونية، ومنح علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي عن كل ترقية، بالإضافة إلى صرف الفروق المالية المستحقة عن الفترات السابقة.

وأكد الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو إنصاف أطباء الصناديق الخاصة وتسوية أوضاعهم بعد سنوات من العمل والمطالبة بحقوقهم الوظيفية والمالية.

وشدد على أن النقابة ستواصل متابعة تنفيذ القرار واستكمال الإجراءات الخاصة بالمستفيدين منه، بالتوازي مع متابعة أوضاع باقي الأطباء الذين يواجهون المشكلة نفسها، والعمل على تسوية أوضاع جميع المستحقين وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.

وأكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين استمرار تحركاتها النقابية والقانونية ومخاطبة الجهات المختصة بشأن ملف أطباء الصناديق الخاصة، مع متابعة تنفيذ القرارات الصادرة، وصولًا إلى إنهاء الأزمة وتسوية أوضاع جميع الحالات المستحقة، وضمان حصولهم على كامل حقوقهم الوظيفية والمالية.

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