بضاعة بـ161 مليون جنيه.. مصرع من 3 مهربي المخدرات فى إطلاق النار مع الشرطة| صور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة - القاهرة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم بالحبس فى جنايات "شروع في قتل - إتجار بالمخدرات – إتجار بالأسلحة النارية – سرقة بالإكراه – هتك عرض – حريق عمد") بنطاق محافظتى "القليوبية، الإسكندرية" ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وضبط بحوزتهم (أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة – 350 ألف قرص مخدر ومؤثر – 114 قطعة سلاح نارى متنوعة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 161 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.







