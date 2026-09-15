قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء
فليك: حلمي دوري أبطال أوروبا.. وبرشلونة يدعم لامين يامال
عاجل.. الرئيس السيسي يستقبل محمد بن سلمان في مطار القاهرة
القومي للإعاقة يشارك في أولى اجتماعات مجلس إدارة صندوق قادرون باختلاف
بريطانيا تدعو إلى وقف فظائع السودان ومحاسبة المسئولين عنها
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع وضبط حركة الأسواق والأسعار.. وتخفيض أسعار 12 سلعة
بالفيديو كونفرانس.. وزير الكهرباء يتابع تطوير مجمع متكامل لتحلية مياه البحر بالضبعة
وزير التعليم يكلف قيادات الوزارة والمديريات بالتواجد المستمر بالمدارس بكافة المحافظات لضبط سير العملية التعليمية
لتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.. مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي وIntel
التضامن: 3 مستويات لحج الجمعيات الأهلية والأول بـ 480 ألف جنيه
تم إعدامهم..الداخلية تكشف حقيقة عدم معاقبة متهمين بالاعتداء على فتاة بقنا
800 شركة مؤسسة.. السعودية الثانية بين الدول المستثمرة في مصر بـ 34 مليار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بضاعة بـ161 مليون جنيه.. مصرع من 3 مهربي المخدرات فى إطلاق النار مع الشرطة| صور

المخدرات
المخدرات
مصطفى الرماح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .

 أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة - القاهرة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم بالحبس فى جنايات "شروع في قتل - إتجار بالمخدرات – إتجار بالأسلحة النارية – سرقة بالإكراه – هتك عرض – حريق عمد") بنطاق محافظتى "القليوبية، الإسكندرية" ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وضبط بحوزتهم (أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة – 350 ألف قرص مخدر ومؤثر – 114 قطعة سلاح نارى متنوعة).

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 161 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

أجهزة وزارة الداخلية المواد المخدرة الأسلحة النارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام عن التحويلات

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

هاني

ناقد رياضي: الأهلي قد يوجه الشكر لـ محمد هاني.. وهذه أول صفقات الفريق في يناير

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

محمد صلاح

محمد صلاح في أحدث ظهور من تركيا

الذهب

فرصة للشراء …انخفاض سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

صورة أرشيفية

الدفاع المدني السعودي يطلق إنذارات للتحذير من خطر في جدة وأبها وجازان والعلا

بالصور

بملابس ملفتة.. ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة

ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة
ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة
ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة

شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة

شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة
شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة
شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة

طريقة عمل سلطة البنجر

طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد
بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد
بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد