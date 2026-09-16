حريق يلتهم سيارة تريلا بين العياط والبدرشين على الطريق الزراعي

اندلع حريق داخل سيارة تريلا أثناء سيرها بطريق مصر أسيوط الزراعي، بين قرية الرفاعي بالعياط وقرية مزغونة بدائرة مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، وسط حالة من الاستنفار الأمني بمحيط موقع الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا يفيد نشوب حريق بسيارة تريلا بالطريق الزراعي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المناطق المحيطة.

وتعمل قوات الحماية المدنية على إخماد الحريق، فيما تجرى الأجهزة الأمنية المعاينات اللازمة بموقع الحادث للوقوف على ملابساته، وفحص أسباب اندلاع النيران بالسيارة.

كما يجري التأكد من وجود مصابين من عدمه، وحصر أي خسائر أو تلفيات نتجت عن الحريق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.