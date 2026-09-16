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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صعود السلم وصحة الأسنان.. نصائح للوقاية من الجلطات ودعم صحة القلب

القلب
القلب
محمد البدوي

ترتبط صحة القلب والأوعية الدموية بعادات يومية قد تبدو بسيطة، لكنها تحظى باهتمام كبير عند الحديث عن الوقاية من أمراض القلب والجلطات. 

 الحفاظ على النشاط البدني

ومن بين هذه العادات، الحفاظ على النشاط البدني والاهتمام بصحة الفم والأسنان، باعتبارهما جزءًا من نمط الحياة الصحي. 

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وفي هذا السياق، تحدث الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن أهمية الحركة المنتظمة، مشيرًا إلى أن صعود السلم يوميًا ارتبط في إحصاءات ذكرها بانخفاض خطر الإصابة بالجلطات بنسبة 39%. كما لفت إلى أهمية العناية بصحة الفم والأسنان، موضحًا أن بعض الالتهابات والميكروبات الفموية قد ترتبط بصحة القلب والشرايين.

صعود السلم وعلاقته بخطر الجلطات
 

وأكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أهمية الحركة والنشاط البدني ضمن العادات التي يمكن أن تساعد في الوقاية من الجلطات، مشيرًا إلى أن صعود السلم بصورة منتظمة يمثل أحد أشكال النشاط البدني البسيط.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك إحصاءات تشير إلى أن الأشخاص الذين يصعدون السلم يوميًا يتمتعون بانخفاض في خطر الإصابة بالجلطات بنسبة تصل إلى 39%، وفق ما ذكره خلال حديثه.

شروط مهمة قبل ممارسة صعود السلم
 

ولفت شعبان إلى أن ممارسة صعود السلم لا تناسب بالضرورة جميع الأشخاص بالدرجة نفسها، مشددًا على أهمية أن يكون القلب في حالة صحية تسمح بهذا النشاط.

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كما أشار إلى ضرورة مراعاة حالة الركبتين والمفاصل، حتى لا يؤدي النشاط البدني إلى مشكلات صحية أو إصابات، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات سابقة في القلب أو الركبة.

هل صحة الفم تؤثر على القلب؟
 

وتطرق العميد السابق لمعهد القلب القومي إلى العلاقة بين صحة الفم وصحة القلب، موضحًا أن التهابات الفم قد يكون لها تأثير على الجسم، ومن بينها صحة القلب.

وشدد على أهمية الاهتمام بنظافة الأسنان والعناية بها بصورة يومية، باعتبار أن الحفاظ على صحة الفم يمثل جزءًا من الاهتمام بالصحة العامة.

ميكروبات الفم وصحة الشرايين
 

وأشار شعبان إلى أن نسبة من الميكروبات الموجودة في الفم قد يكون لها تأثير على الشرايين، وربط بين وجود مشكلات والتهابات بالفم وبين احتمالات التأثير على صحة الأوعية الدموية، وفق ما ذكره خلال البرنامج.

وأكد أهمية عدم إهمال صحة الأسنان واللثة، والحفاظ على نظافة الفم بشكل منتظم.

عادات يومية لدعم صحة القلب
 

واختتم شعبان حديثه بالتأكيد على أهمية الجمع بين النشاط البدني والعناية بصحة الفم والأسنان ضمن نمط حياة يهتم بالوقاية.

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وأوضح أن الاهتمام بالحركة، إلى جانب الحفاظ على صحة الأسنان والفم، يمثلان ممارسات يومية يمكن إدراجها ضمن العادات الصحية التي تدعم صحة الجسم والقلب.

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