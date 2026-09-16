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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يهنئ المالديف بوضع حجر الأساس لـ المسجد الكبير للسلطان محمد بن عبدالله

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الرئيس محمد معز، رئيس جمهورية المالديف، وشعبها الشقيق، بمناسبة وضع حجر الأساس لـ«المسجد الكبير للسلطان محمد بن عبد الله ومركز الحضارة الإسلامية» بمدينة هولومالي. 

وزير الأوقاف يهنئ رئيس المالديف بوضع حجر الأساس لـ المسجد الكبير للسلطان محمد بن عبدالله

ويأتي ذلك احتفاءً بمرور 900 عام على دخول الإسلام إلى البلاد، مؤكدًا أن هذا الصرح الحضاري يمثل إضافة مهمة إلى معالم الحضارة الإسلامية، ويعكس ما تحظى به بيوت الله والمؤسسات الدينية من عناية واهتمام.

وأعرب وزير الأوقاف عن خالص تهنئته للقيادة والشعب المالديفي الشقيق بهذه المناسبة، راجيًا لجمهورية المالديف دوام التقدم والازدهار، وأن يسهم هذا الصرح الحضاري في نشر العلم والمعرفة، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز جسور التواصل الحضاري والثقافي بين الشعوب الإسلامية.

الدكتور أسامة الأزهري أسامة الأزهري وزير الأوقاف وزير الأوقاف يهنئ رئيس المالديف بوضع حجر الأساس لـ المسجد الكبير للسلطان محمد بن عبدالله وزير الأوقاف يهنئ رئيس المالديف المسجد الكبير للسلطان محمد بن عبدالله

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