خرج الجميع فى جنازتها.. تشييع جثمان فقيدة العلم بمسقط رأسها بالدقهلية

شيع أهالي قرية دميانة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية جثمان فقيدة العلم وفاء أبو زيد بدوى 59 عاما مُعلمة بمدرسة رشاد أحمد ابراهيم الابتدائية بقرية بحر العش التابعة لإدارة بلقاس التعليمية بمحافظة الدقهلية أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابته بنوبة قلبية مفاجئة خلال مباشرة عملها .

حيث تقدم الجثمان أسرتها وزملائها وطلابها وسط حاله من الحزن سادت الجميع حيث خرج الجثمان عقب أداء صلاه الجنازه عليه من مسجد القرية وتم التشييع حتى تم دفها لها بمقابر عائلتها بدميانة وأكد الجميع على حسن خلق الفقيدة والتزامها وحبها لمهنتها وانها كانت تؤدى رسالتها حتى آخر أنفاسها مودعين إياها بدموع وحزن على رحيل الفقيدة.

و تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة بلقاس من مسؤولي مدرسة رشاد احمد ابراهيم الابتدائية ببحر العش دائرة المركز بوفاة معلمة خلال مباشرة عملها.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس وسيارة الإسعاف الى موقع البلاغ وبالفحص تبين وفاة "وفاء عبدالرازق ابوزيد بدوي، 59 عاما مُعلمة بذات المدرسة.

وتبين إصابة المنوفية بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية ادي إلى توقف عضلة. القلب وسابقة معاناتها من أمراض مزمنة وإجراء عملية قلب مفتوح.

تم نقل المُعلمة إلى مستشفى بلقاس العام وإخطار الإدارة التعليمية ورئاسة مركز ومدينة بلقاس.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات