تداول 15 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن .. بينما غادر 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38871 طن تشمل : 11725 طن جبس معبأ و 13266 طن يوريا و 1300 طن حديد تسليح و 12580 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39795 طن تشمل : 25800 طن ذرة و 2610 طن ابلاكاش و 9350 طن خردة و 821 طن خشب زان و 1214 طن حديد .

بينما بلغت حركة الحاويات الوارد و الترانزيت 5112 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 20637 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5587 حركة .