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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 15 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة  الماضية عدد 6 سفن .. بينما غادر 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة .


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38871 طن تشمل : 11725 طن جبس معبأ و 13266 طن يوريا و 1300 طن حديد تسليح و 12580 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39795 طن تشمل : 25800 طن ذرة و 2610 طن ابلاكاش و 9350 طن خردة و 821 طن خشب زان و 1214 طن حديد .
بينما بلغت حركة الحاويات الوارد و  الترانزيت 5112 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 20637 طنًا  ،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5587 حركة .

دمياط محافظ دمياط ميناء دمياط السفن

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