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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المحافظ هيجيلك في كفر سعد.. محافظ دمياط يستمع لشكاوى الأهالي

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

عقد  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، لقاءً  بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، للاستماع إلى شكاوى ومطالب الأهالي، وذلك في إطار مبادرة "المحافظ هيجيلك"، التي أطلقها لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والتعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم والعمل على التعامل معها.

وجاء لقاء اليوم بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط ، و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد ، والمستشار محمد عبدالوهاب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، و ممثلى القطاعات والجهات التنفيذية المعنية بالمطالب والشكاوى التى تقدم بها المواطنين .

وخلال اللقاء، استمع محافظ دمياط إلى شكاوى ومطالب المواطنين، وناقشها مع ممثلي الجهات المختصة، موجهًا بسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، و التيسير على المواطنين في إطار القوانين واللوائح المنظمة.

كما استمع المحافظ إلى شكوى أحد المواطنين وأولاده من ذوي الهمم بشأن ظروفه واحتياجاته ، ووجّه على الفور بتوفير باكية له، بما يتيح له مصدر دخل ويسهم في مساعدته على تلبية احتياجات أسرته، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير عليه، وفقًا للقواعد المنظمة.

كما سلّم المحافظ عددًا من المواطنين نماذج وبيانات الصلاحية الخاصة بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء .

وأكد  الدكتور حسام الدين فوزي أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أولوية للمحافظة، للتعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم والعمل على إيجاد حلول لها وفقًا للقانون.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزي المواطن

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