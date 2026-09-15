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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إجراء جراحة دقيقة لطفل لعلاج تشوه بالقدم والكاحل بمستشفى الهلال بدمياط

مستشفي الهلال
مستشفي الهلال
زينب الزغبي

نجح الفريق الطبي بمتشفى الهلال بدمياط، التابعه للهيئة العامة للتأمين الصحي، في إجراء جراحة دقيقة لطفل يعاني من تشوه بالقدم والكاحل، حيث تم خلال الجراحة استعدال التشوه باستخدام مسمار مخروطي، إلى جانب نقل وإعادة بناء أوتار الكاحل، بهدف الوصول إلى أفضل تصحيح ممكن للتشوه واستعادة الوظيفة الطبيعية للقدم وتحسين قدرة الطفل على الحركة.

 يأتى ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تطوير مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والسيد الدكتور سيد جلال، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية برئاسة الهيئة، والدكتورة رشا مصلح، مدير فرع التأمين الصحي بدمياط، وتحت إشراف الدكتور خالد سلامة الجعفري، مدير مستشفى الهلال للتأمين الصحي بدمياط.

وأُجريت الجراحة تحت قيادة الدكتور رفيق عبد الحكيم، الجراح القائم على إجراء العملية، وباشراف الدكتورة دلال البرقي ، مسؤلة الشؤون العلاجية بالمستشفى، و محمد السيد، رئيس هيئة التمريض بالمستشفى، إلى جانب الفريق الطبي والتمريضي المعاون.

وتُعد مثل هذه الجراحات من العمليات الدقيقة التي تتطلب تخطيطًا مسبقًا دقيقًا، وخبرة جراحية متخصصة، إلى جانب توافر الإمكانيات والتقنيات اللازمة للتعامل مع حالات تشوهات القدم والكاحل وإعادة بناء الأوتار.

ويأتي إجراء هذه الجراحة داخل مستشفى الهلال للتأمين الصحي بدمياط كخطوة جديدة ضمن جهود المستشفى للتوسع في تقديم الجراحات التخصصية والدقيقة، بما يسهم في رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي داخل المحافظة

كما يساهم هذا التطور في تقليل الحاجة إلى تحويل الحالات التي تتطلب مثل هذه الجراحات إلى مراكز متخصصة خارج دمياط، وتوفير عناء السفر على المرضى وذويهم، مع إتاحة خدمات علاجية وجراحية أكثر تخصصًا داخل المحافظة.

دمياط محافظ دمياط مستشفى الهلال جراحه

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