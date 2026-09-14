محافظ دمياط يجري حوارا مجتمعيا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث الملفات الهامة

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، حوارًا مجتمعيًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث عدد من المشروعات والمقترحات المرتبطة بملفات العمل بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ ، وممثلي الجهات التنفيذية المعنية .

وتناول اللقاء بحث اختيار الأراضي والمواقع الملائمة لإقامة مشروعات المواقف والأسواق المستهدف تنفيذها ضمن مخرجات المشروع القومي لقري الريف المصري حياة كريمة بقرى محافظة، حيث تم استعرض المواقع المقترحة، ومدى ملاءمتها لإقامة تلك المشروعات وفقًا لاحتياجات كل قرية، بما يسهم في التيسير على المواطنين و تحسين الخدمات المقدمة لهم .

كما ناقش اللقاء مقترح توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمركز الزرقا ، بما يدعم جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق الأساسية بالقرى.

واستعرض اللقاء موقف مشروعات منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وما تشملها من مشروعات التطوير الشامل لوحدات قائمة وانشاء وحدات جديدة ، بما يتماشى مع مستهدفات المنظومة للتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.