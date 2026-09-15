توقيت بالغ الحساسية.. وزير الخارجية الإيراني يزور الصين غدا

يعتزم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي زيارة العاصمة الصينية بكين، غدًا الأربعاء، في زيارة دبلوماسية تأتي في توقيت بالغ الحساسية على صعيد التطورات الإقليمية والدولية، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الصينية، في خطوة تعكس استمرار التنسيق بين طهران وبكين بشأن الملفات محل الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يجري عراقجي خلال الزيارة مباحثات مع نظيره الصيني وانغ يي، على أن تتناول المحادثات العلاقات الثنائية، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالملف الإيراني والأوضاع الأمنية في المنطقة.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع إيران والصين، إذ تمثل بكين شريكًا اقتصاديًا ودبلوماسيًا رئيسيًا لطهران، كما سبق أن لعبت دورًا في ملفات إقليمية مرتبطة بإيران.

وكانت الصين قد استضافت في مايو الماضي مباحثات بين عراقجي ووانغ يي، وسط جهود دولية للتوصل إلى ترتيبات لخفض التصعيد ووقف الأعمال العسكرية.

وفي يونيو الماضي، أجرى وزيرا الخارجية الإيراني والصيني اتصالًا هاتفيًا بحثا خلاله آخر التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس استمرار قنوات التواصل المباشر بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية.

وتأتي زيارة عراقجي الجديدة أيضًا في ظل استمرار الضغوط الدولية على طهران، والتوترات المتعلقة بالممرات البحرية وأمن المنطقة، فضلًا عن تعقيدات العلاقة بين إيران والولايات المتحدة. وفي هذا السياق، يمكن أن تشكل المحادثات مع الجانب الصيني فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة، وبحث سبل التعامل مع تداعياتها السياسية والأمنية.

وتشير الزيارة، في مجملها، إلى حرص طهران على مواصلة تحركاتها الدبلوماسية مع بكين، بينما تسعى الصين إلى الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع مختلف الأطراف، بما يخدم مصالحها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية في المنطقة.