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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الطيران اليمني يقصف منصات صواريخ في مطار تعز

قصف
قصف
القسم الخارجي

أفادت مصادر ميدانية، اليوم الثلاثاء، بأن طيران القوات المسلحة اليمنية نفذ غارات جوية استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ داخل مطار تعز، في تطور عسكري يأتي وسط تصاعد حدة المواجهات والضربات المتبادلة في اليمن.

وبحسب ما نقلته قناة العربية، فإن الغارات استهدفت مواقع ومنصات صاروخية داخل نطاق مطار تعز، دون أن تتوافر، حتى الآن، معلومات مؤكدة بشأن حجم الأضرار أو الخسائر البشرية الناتجة عن القصف.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار العمليات العسكرية التي تستهدف مواقع ومنشآت مرتبطة بالحوثيين، بالتزامن مع تحركات وضربات جوية وبرية تشهدها عدة جبهات يمنية.

ويُعد مطار تعز من المواقع ذات الأهمية العسكرية والجغرافية، نظرًا لموقعه داخل المحافظة التي تشهد منذ سنوات مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، ما يجعل استهداف منصات الصواريخ الموجودة في محيطه جزءًا من العمليات الرامية إلى الحد من القدرات الصاروخية للحوثيين.

ولم تتضح حتى الآن طبيعة المنصات التي جرى استهدافها أو عددها، كما لم يصدر في المعلومات المتاحة تعليق تفصيلي من الجانب الحوثي بشأن الغارات أو نتائجها.

وتأتي هذه الضربة في سياق إقليمي يشهد تصعيدًا متزايدًا، مع استمرار استهداف مواقع عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ في اليمن، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات وتأثيرها على الوضع الأمني والإنساني في البلاد.

تعز مطار تعز اليمن الحوثيون السعودية

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