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الجماهير تترقب إعلان حسام حسن لـ نتيجة اختياراته لقائمة معسكر الفراعنة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجماهير تترقب إعلان حسام حسن لـ نتيجة اختياراته لقائمة معسكر الفراعنة

حسام حسن ومحمد صلاح
حسام حسن ومحمد صلاح
إسلام مقلد

تترقب جماهير الكرة المصرية ، الإعلان عن القائمة النهائية لـ منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، استعدادًا للمعسكر المقبل، الذي يشهد عدة ارتباطات مهمة للفراعنة في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

معسكر منتخب مصر يبدأ 17 سبتمبر

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر خلال الفترة من 17 سبتمبر الجاري وحتى 6 أكتوبر المقبل، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى تجهيز اللاعبين بأفضل صورة قبل بداية المشوار القاري.

ويستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات بمواجهة أنجولا، في العاشرة مساء يوم 25 سبتمبر الجاري بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى، قبل أن تتجه بعثة الفراعنة إلى جنوب السودان يوم 27 سبتمبر على متن طائرة خاصة.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على جنوب السودان في الثالثة عصر يوم 29 سبتمبر، على استاد جوبا الوطني، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، المقرر إقامتها بتنظيم مشترك بين كينيا وأوغندا وتنزانيا.

ويختتم الفراعنة برنامجهم خلال المعسكر بخوض مباراة ودية أمام منتخب جنوب أفريقيا، في التاسعة مساء يوم 4 أكتوبر المقبل بالقاهرة، في لقاء يستهدف رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

26 لاعبًا في قائمة حسام حسن

وتشير التوقعات إلى أن الجهاز الفني لمنتخب مصر استقر بصورة كبيرة على ضم 26 لاعبًا إلى المعسكر المقبل، مع احتمالية إجراء بعض التغييرات وضم عدد من الوجوه الجديدة، إلى جانب الحفاظ على مجموعة من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المنتخب خلال الفترة الماضية.

ويعمل الجهاز الفني على إجراء تقييم شامل لمستويات اللاعبين، سواء المحترفين في الخارج أو العناصر المتألقة في الدوري المصري، من أجل اختيار القائمة التي تتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة.

محمد صلاح ومرموش على رأس المحترفين

وعلى صعيد المحترفين، تبرز مجموعة من الأسماء التي تبدو الأقرب للوجود في قائمة منتخب مصر، يأتي على رأسها القائد محمد صلاح لاعب طرابزون التركي، وعمر مرموش لاعب توتنهام الإنجليزي.

كما تضم قائمة المحترفين الأقرب للانضمام كلًا من محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي، وإبراهيم عادل لاعب نورشيلاند الدنماركي، وهيثم حسن لاعب سيلتيك الإسكتلندي، وحمزة عبد الكريم لاعب برشلونة الإسباني، وحسام عبد المجيد لاعب لودوجوريتس البلغاري.

وتشمل القائمة أيضًا حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، ورامي ربيعة لاعب العين الإماراتي، بينما يدرس الجهاز الفني موقف عمر فايد لاعب فروزينوني الإيطالي، قبل حسم القائمة النهائية.

غربلة داخل صفوف الفراعنة

ولا تقتصر حسابات الجهاز الفني على الأسماء المعتادة، إذ تجري مفاضلة بين عدد من اللاعبين الشباب والوجوه الجديدة، في ظل رغبة حسام حسن في ضخ دماء جديدة داخل صفوف المنتخب، والاستفادة من العناصر التي ظهرت بمستويات مميزة خلال الجولات الأولى من مسابقة الدوري المصري.

ويهدف الجهاز الفني من خلال هذه الغربلة إلى زيادة المنافسة بين اللاعبين، ورفع معدلات الجودة والجاهزية في مختلف المراكز، مع توفير بدائل قادرة على تنفيذ أفكار الجهاز الفني خلال المباريات المقبلة.

أبرز المرشحين من الدوري المصري

من النادي الأهلي، تضم قائمة المرشحين للانضمام إلى منتخب مصر كلًا من مصطفى شوبير، ومحمد الشناوي، ومحمد هاني، ومروان عطية، وإمام عاشور، وهادي رياض.

ومن الزمالك، يأتي ضمن دائرة الاختيارات المهدي سليمان، ومحمد إسماعيل، ومحمود حمدي الونش، ومحمد شحاتة، وأحمد فتوح، وحسام أشرف.

كما تضم قائمة المرشحين من بيراميدز كلًا من أحمد الشناوي، وأحمد سامي، وكريم حافظ، ومهند لاشين، وناصر ماهر، ومصطفى فتحي، ومصطفى زيكو، ومحمود صابر.

الاستبعاد وارد قبل إعلان القائمة

وفي المقابل، لا تزال بعض الأسماء التي سبق لها الوجود في معسكرات منتخب مصر مهددة بالاستبعاد من القائمة المقبلة، في ظل تقييم الجهاز الفني للمستويات الفنية والبدنية ومدى انتظام اللاعبين مع أنديتهم.

ويعتمد حسام حسن في اختياراته على جاهزية اللاعب داخل الملعب، إلى جانب الالتزام بالمعايير الفنية والبدنية التي يضعها الجهاز الفني، وهو ما يجعل جميع المراكز مفتوحة أمام المنافسة حتى لحظة الإعلان الرسمي عن القائمة.

وتترقب الجماهير المصرية خلال الساعات المقبلة الكشف عن القائمة النهائية لمنتخب مصر، والتي ستحدد ملامح المجموعة التي سيعتمد عليها حسام حسن في بداية مشوار التصفيات الأفريقية، وسط طموحات كبيرة بظهور قوي للفراعنة وحجز بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

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