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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الدولار اليوم .. أسعار الشراء والبيع في البنوك المصرية

الدولار اليوم.. أسعار الشراء والبيع في البنوك المصرية
الدولار اليوم.. أسعار الشراء والبيع في البنوك المصرية
عبد الفتاح تركي

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة، وفق آخر تحديثات رسمية، وسجل سعر الدولار في بنك مصر 51.32 جنيه للشراء و51.42 جنيه للبيع، حسب آخر تحديث، بينما تفاوتت أسعار العملة الأمريكية بصورة محدودة بين البنوك وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف.

ويأتي استقرار سعر الدولار اليوم بالتزامن مع استمرار متابعة المتعاملين لحركة العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، في ظل أهمية سعر الدولار بالنسبة إلى حركة التعاملات المصرفية والاقتصادية، مع اختلاف مستويات الشراء والبيع من بنك إلى آخر خلال التعاملات المسائية.

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سعر الدولار اليوم

كم سجل سعر الدولار اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026؟

تفاوت سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بين البنوك العاملة في السوق المحلية خلال تعاملات الأحد 13 سبتمبر 2026، مع تسجيل فروق محدودة في أسعار الشراء والبيع وفق آخر تحديثات البنوك، وفيما يأتي تفاصيل سعر الدولار في البنوك الواردة في البيانات محل التقرير.

ما سعر الدولار في البنك الأهلي المصري؟

سجل سعر الدولار خلال التعاملات المسائية الأحد في البنك الأهلي المصري نحو 51.32 جنيه للشراء، و51.42 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات أسعار الصرف الواردة في البيانات.

ويأتي سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند المستوى نفسه المسجل في بنك مصر، وفق الأسعار الواردة في التقرير، مع استمرار متابعة المتعاملين لآخر تحديثات سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري.

كم بلغ سعر الدولار في بنك مصر؟

بلغ سعر الدولار خلال تعاملات الأحد في بنك مصر نحو 51.32 جنيه للشراء، و51.42 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث، وهو السعر الذي يمثل أحد مستويات تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية.

ويستمر اهتمام المتعاملين بمعرفة سعر الدولار في بنك مصر باعتباره من الأسعار المصرفية التي تحظى بمتابعة مستمرة عند إجراء عمليات شراء أو بيع العملة الأمريكية.

سعر الدولار

ما سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية؟

سجل سعر الدولار خلال التعاملات المسائية الأحد في التنمية الصناعية نحو 51.32 جنيه للشراء، و51.42 جنيه للبيع، وفق البيانات الواردة عن أسعار الصرف خلال تعاملات اليوم.

ويعكس السعر المسجل في التنمية الصناعية المستوى الوارد في آخر تحديثات التعاملات، مع استمرار الفروق المحدودة بين أسعار الدولار من بنك إلى آخر.

كم سجل الدولار في بنك قناة السويس؟

بلغ سعر الدولار خلال تعاملات الأحد في بنك قناة السويس نحو 51.33 جنيه للشراء، و51.43 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات أسعار الصرف الواردة في البيانات.

ويختلف هذا السعر بفارق محدود عن الأسعار المسجلة في عدد من البنوك الأخرى، سواء على مستوى سعر الشراء أو سعر البيع.

ما سعر الدولار في المصرف المتحد؟

سجل سعر الدولار خلال التعاملات المسائية الأحد في المصرف المتحد نحو 51.33 جنيه للشراء، و51.43 جنيه للبيع، وفق البيانات الخاصة بأسعار العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم.

ويأتي السعر المسجل في المصرف المتحد ضمن مستويات الأسعار التي شهدتها البنوك خلال التعاملات المسائية الأحد 13 سبتمبر 2026.

كم بلغ سعر الدولار في بنك فيصل؟

بلغ سعر الدولار خلال تعاملات الأحد في بنك فيصل نحو 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات الأسعار الواردة في التقرير.

ويظهر سعر الدولار في بنك فيصل عند مستوى مختلف عن الأسعار المسجلة في عدد من البنوك الأخرى، وفق البيانات محل التقرير.

سعر الدولار في مصر

ما سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي؟

بلغ سعر الدولار خلال تعاملات الأحد في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 51.40 جنيه للشراء، و51.50 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات أسعار الصرف الواردة في البيانات.

ويأتي هذا السعر ضمن المستويات المسجلة للدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال التعاملات المسائية الأحد 13 سبتمبر 2026.

كم سجل الدولار في بنك الكويت الوطني؟

سجل سعر الدولار خلال التعاملات المسائية الأحد في بنك الكويت الوطني نحو 51.30 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع، وفق البيانات الواردة في التقرير.

ويعكس السعر استمرار التفاوت المحدود في مستويات شراء وبيع الدولار بين البنوك العاملة في السوق المحلية.

ما سعر الدولار في بنك نكست؟

سجل سعر الدولار خلال تعاملات الأحد في بنك نكست نحو 51.31 جنيه للشراء، و51.41 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات أسعار الصرف الواردة في البيانات.

ويأتي سعر الدولار في بنك نكست ضمن المستويات التي سجلتها العملة الأمريكية خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد.

كم بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية؟

سجل سعر الدولار خلال تعاملات الأحد في بنك الإسكندرية نحو 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات أسعار الصرف.

ويأتي سعر الدولار في بنك الإسكندرية ضمن أعلى مستويات الشراء والبيع الواردة في البيانات الخاصة بالبنوك خلال تعاملات الأحد 13 سبتمبر 2026.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

ما سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB؟

سجل سعر الدولار خلال التعاملات المسائية الأحد في البنك التجاري الدولي «CIB» نحو 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات أسعار الصرف الواردة في التقرير.

ويأتي السعر المسجل في البنك التجاري الدولي عند المستوى نفسه الوارد لسعر الدولار في بنك الإسكندرية، وفق بيانات التعاملات المسائية.

لماذا تتغير قيمة سعر الدولار مقابل العملات الأخرى؟

ترتبط قيمة الدولار بمجموعة من المحركات الاقتصادية والجيوسياسية، ومن أبرزها قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم العالمية، وقوة الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة، وهي عوامل تؤثر في قوة العملة الأمريكية وحركتها أمام العملات الأخرى.

ويلعب الميزان التجاري وحجم الطلب على العملة، بالإضافة إلى الأحداث السياسية المفاجئة، دورًا جوهريًا في تحديد قيمة الدولار أمام العملات الأخرى، ولذلك تتأثر حركة العملة الأمريكية بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تتابعها الأسواق والمتعاملون.

وتختلف أسعار الدولار داخل البنوك وفقًا لآخر تحديث معلن من كل بنك، وهو ما يفسر وجود فروق محدودة بين سعر الشراء وسعر البيع من مؤسسة مصرفية إلى أخرى، كما يوضح سبب اهتمام المتعاملين بمتابعة السعر المعلن لحظة إجراء التعامل.

سعر الدولار مقابل الجنيه

ما أبرز أسعار الدولار في البنوك اليوم؟

وفق البيانات الواردة في التقرير، سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 51.32 جنيه للشراء و51.42 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك مصر 51.32 جنيه للشراء و51.42 جنيه للبيع، وسجل في التنمية الصناعية 51.32 جنيه للشراء و51.42 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.33 جنيه للشراء و51.43 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد 51.33 جنيه للشراء و51.43 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك فيصل 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 51.40 جنيه للشراء و51.50 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك الكويت الوطني نحو 51.30 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع، وسجل في بنك نكست نحو 51.31 جنيه للشراء و51.41 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 51.34 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع، وبلغ في البنك التجاري الدولي «CIB» نحو 51.34 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وبذلك شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية الأحد 13 سبتمبر 2026، مع استمرار وجود فروق محدودة بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، وفق آخر تحديثات أسعار الصرف الواردة في البيانات، وهو ما يجعل متابعة السعر المعلن من البنك المعني أمرًا مهمًا عند إجراء معاملات شراء أو بيع الدولار.

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