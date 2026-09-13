برلماني يزف أخبار سارة لـ10 ملايين مواطن بخصوص العدادات الكودية

أكد النائب أمير الجزار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن أزمة العدادات الكودية موجودة، والمواطنين يعانون منها منذ شهر مايو الماضي، وأن الكثير من القنوات الفضائية قامت بمناقشة ذلك، وجاءت وعود بالحل في 30 يونيو، ولكن لم يتم الحل.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الأزمة لم تدخل حيز الحل إلا بعد حديث الرئيس في احتفالية المولد النبوي الشريف، وبالفعل بدأت الأزمة في الحل.

ولفت إلى أن أزمة العدادات الكودية في طريقها للحل النهائي، وأن غالبية العدادات تكون بخصوص التصالح، وأن عدد العدادات الكودية تم حصره في 10 ملايين عداد كودي، وتم حل مشكلات مليون منهم.

وأشار إلى أن المواطنين الذين تم حل مشكلاتهم لم تكن لديهم مشكلة في العداد، ولكن المشكلة كانت أنهم حصلوا على العداد دون تقديم الأوراق، وبعد تقديم الأوراق تم حل المشكلة لهم.

وكشف أنه بعد تدخل الرئيس السيسي، فإن أي مواطن تقدم بطلب تصالح على الوحدة التي بها مخالفة، تم حل أزمة العداد الكودي له، وأصبح العداد الخاص به يعمل بنظام الشرائح.

وتابع أن المواطنين الذين لم يقدموا طلب تصالح نهائيًا سيحصلون على الكهرباء بالشريحة الموحدة، وأن الأزمة لا تتعلق بالمواطن فقط، بل بكل من ساهم في توصيل المرافق لهم.