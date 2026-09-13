سعر الدولار في البنوك الآن

يستمر استقرار سعر الدولار داخل البنوك المصرية اعتبارا من اليوم الأحد 13-9-2026 بالتوازي مع بدء العمل في الجهاز المصرفي.

عودة العمل في البنوك

وبدأت البنوك عملها اعتبارا من اليوم بعد يومين من الانقطاع عقب انتهاء مواعيد الراحة الأسبوعية المقررة كل جمعة وسبت.

سعر الدولار يستقر

وثبت سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الرسمية دون تغيير منذ آخر يوم عمل خلال الخميس الماضي.

الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار استقرارًا في البنك المركزي المصري نحو 51.27 جنيها للشراء و 51.37 جنيها للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار 50.17 جنيها للشراء و 50.27 جنيها للبيع في ميد بنك.

وصل ثاني أقل سعر دولار 50.82 و 50.87 جنيها للشراء و 50.92 و 50.97 جنيها للبيع في بنكي " أبوظبي التجاري، فيصل الإسلامي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.22 جنيها للشراء و 51.32 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 50.25 جنيها للشراء و 50.35 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، التعمير والاسكان، نكست،البركة، كريدي أجريكول".

الدولار في أغلب البنوك

سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 51.27 جنيها للشراء و 51.37 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، قناة السويس، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، الإسكندرية،مصر، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري".

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 51.31 جنيها للشراء و 51.41 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي و بنك سايب.