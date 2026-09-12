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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يستمر ثبات سعر الدولار في مستهل تعاملات اليوم السبت 12-9-2026؛ على مستوى السوق الرسمية .

سعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا في تداولات اليوم منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري؛ العمل في البنوك مساء الخميس حتي مساء اليوم السبت بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية في البنوك.

الدولار ثابت

وثبت سعر الدولار في مواجهة الجنيه منذ آخر يوم عمل في البنوك .

بأقل 54% من قيمته.. ماذا يعني تسعير مؤشر

آخر تحديث لسعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في آخر تحديث له اليوم 51.27 جنيها .

سعر الدولار في البنك المركزي 

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.27 جنيها للشراء و 51.37 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل دولار 50.17 جنيها للشراء و 50.27 جنيها للبيع في ميد بنك.

وصل ثاني أقل سعر دولار 50.87 جنيها للشراء و 50.97 جنيها للبيع في بنكي أبوظبي التجاري و فيصل الإسلامي.

تراوح سعر الدولار أمام الجنيه 51.22 و 51.25 جنيها للشراء و 51.32 و 51.35 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، التعمير والإسكان، نكست، البركة،كريدي".

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في أغلب البنوك 

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 51.27 جنيها للشراء و 51.37 جنيها للبيع في بنوك " قناة السويس، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، كريدي أجريكول، HSBC، الكويت الوطني، التنمية الصناعية،المصري الخليجي، مصر، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي، الأهلي الكويتي،الأهلي المصري، الأهلي الكويتي".

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوع وسط ترقب تطورات الشرق الأوسط ومخاوف التضخم

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار 51.31 جنيها للشراء و 51.41 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلى سعر دولار 51.3 جنيها للشراء و51.4 جنيها في بنك سايب.

سعر الدولار مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار مقابل الجنيه البنك المركزي المصري الجهاز المصرفي أعلي دولار أقل سعر دولار

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