سعر الدولار في البنوك الآن

أظهر سعر الدولار في مصر استقرارا مع بدء تعاملات صباح اليوم الجمعة 11-9-2026 على مستوي البنوك المصرية.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك المصرية اعتبارا من صباح اليوم الجمعة حتي مساء غدا السبت.

سعر الدولار في البنك المركزي

جاء متوسط سعر الدولار وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري 51.27 جنيها للشراء و 51.37 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 50.17 جنيها للشراء و 50.27 جنيها للبيع في ميد بنك

ووصل ثاني أقل سعر دولار 50.82 جنيها للشراء و 50.92 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 50.89 جنيها للشراء و 50.97 جنيها للبيع في بنك فيصل الاسلامي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.25 جنيها للشراء و 51.35 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، نكست، بيت التمويل الكويتي،التعمير والاسكان، البركة، كريدي أجريكول".

الدولار في معظم البنوك

وصل سعر الدولار في معظم البنوك 51.27 جنيها للشراء و 51.37 جنيها للبيع في بنوك " مصر ، الأهلي المصري، الكويت الوطني، العربي الافريقي الدولي، HSBC، قناة السويس، التنمية الصناعية، المصري الخليجي،الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، التجاري الدوليCIB".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار 51.31 جنيها للشراء و 51.41 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك سايب.