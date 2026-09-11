قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلي نيودلهي لترؤس وفد مصر في القمة الـ 18 لتجمع البريكس
بعد زيادة السرقات.. الكهرباء تتوعد سارقي التيار وأساليب جديدة لكشفهم
الرئيس السيسي يعقد لقاءات مع عدد من زعماء دول بريكس وكبار مسئولي المنظمات الدولية
«إير كايرو» تُعزز أسطولها باتفاقية جديدة مع «إيرباص» وتُمهد لإدخال طائرات A330 العملاقة
هل سجود السهو يعوض الركعة الناقصة؟.. أمين الفتوى يوضح
الكهرباء تحذر من سماسرة تسوية محاضر سرقة التيار
ترامب يدعو الناخبين لأداء قسم التصويت للجمهوريين في انتخابات الكونجرس
ترامب يحذر من الديمقراطيين: إذا حصلوا على السلطة سيدمرون كل إنجازاتنا
فتاة مصرية مغتربة تستغيث بعد تحويل مبلغ مالي بالخطأ: كنت بنام في الشارع علشان أجمع الفلوس دي
كيف تستعيد كارت شحن عداد الكهرباء وتحتفظ بالرصيد؟
الجمعة الساعة كام؟.. مواقيت الصلاة اليوم 11 سبتمبر 2026 في القاهرة والمحافظات
ترامب يربك الجمهوريين بوعد انتخابي بـ1.2 تريليون دولار.. 5 آلاف دولار لكل أمريكي بالغ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

أظهر سعر الدولار في مصر استقرارا مع بدء تعاملات صباح اليوم الجمعة 11-9-2026 على مستوي البنوك المصرية.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك المصرية اعتبارا من صباح اليوم الجمعة حتي مساء غدا السبت.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك المركزي

جاء متوسط سعر الدولار وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري 51.27 جنيها للشراء و 51.37 جنيها للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار 50.17 جنيها للشراء و 50.27 جنيها للبيع في ميد بنك

ووصل ثاني أقل سعر دولار 50.82 جنيها للشراء و 50.92 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 50.89 جنيها للشراء و 50.97 جنيها للبيع في بنك فيصل الاسلامي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.25 جنيها للشراء و 51.35 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، نكست، بيت التمويل الكويتي،التعمير والاسكان، البركة، كريدي أجريكول".

سعر الدولار اليوم

الدولار في معظم البنوك

وصل سعر الدولار في معظم البنوك 51.27 جنيها للشراء و 51.37 جنيها للبيع في بنوك " مصر ، الأهلي المصري، الكويت الوطني، العربي الافريقي الدولي، HSBC، قناة السويس، التنمية الصناعية، المصري الخليجي،الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، التجاري الدوليCIB".

سعر الدولار

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار 51.31 جنيها للشراء و 51.41 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك سايب.

أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولا راليوم سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي البنك المركزي المصري مال واعمال احبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. انتهاء التوقيت الصيفي يوم خميس رسميًا

رسميًا..رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

دينا محمد

استغاثة فتاة من التجمع الخامس: اكتشفت كاميرا في أوضة نومي وبيهددني بالفضيحة

المتهمة

رقص خادش للحياء.. القبض على صانعة محتوى في الشروق

محمد صلاح

أسطورة ليفربول يفتح النار على النادي بسبب محمد صلاح.. ماذا حدث؟

سعر الذهب

نزل 360 جنيهًا في أيام.. سعر الجنيه الذهب الآن

محمود عبد المغني وطارق الشناوي

القصة الكاملة لأزمة محمود عبدالمغني.. من سخرية طارق الشناوي إلى الاعتذار ودعم نجوم الفن

محمد عبد الغني نقيب المهندسين المصريين

الـ30 ألف جنيه دي "حالات خاصة".. المهندسين ترد على مدبولي: رواتبنا بين 9 آلاف في الحكومة و11 ألفا بالقطاع الخاص

ترشيحاتنا

التعليم العالي

«القاهرة 2026».. 150 طالب من الوافدين يحضرون بزي «ادرس في مصر»

التعليم العالي

وزير التعليم العالي: «القاهرة 2026» تجربة متكاملة تجمع الرياضة والفنون والتعليم

آباء الكنيسة الأرثوذكسية

في المقر البابوي بسان فرانسيسكو.. كهنة الأرشيديوسس يناقشون «كاهن حسب قلب الله»

بالصور

مع موسم الدراسة .. اجعلى الجبنة الكريمي فى بيتك كل يوم بربع الثمن

الجبنة الكريمي
الجبنة الكريمي
الجبنة الكريمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد