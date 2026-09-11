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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عبد العاطي وفيدان يبحثان تطورات المنطقة.. مواصلة التنسيق المصري التركي لخفض التصعيد

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره التركي
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره التركي
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وهاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، تناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الوزيران آفاق تطوير الشراكة بين مصر وتركيا خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس التطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، واتفقا على مواصلة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. كما تناولا متابعة تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي عُقد بالقاهرة في فبراير ٢٠٢٦ برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وأكد الوزيران ضرورة مواصلة الإعداد للاجتماع المقبل للمجلس في تركيا.

وعلى الصعيد الإقليمي، تبادل الوزيران التقديرات بشأن التطورات الاقليمية، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق المصري التركي إزاء الأزمات التي تشهدها المنطقة، وتكثيف الجهود لخفض حدة التصعيد ومنع اتساع نطاقه، ودعم المسارات السياسية والدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية

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