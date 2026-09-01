وزير الخارجية: أمن السعودية من أمن مصر ونرفض تقسيم اليمن وتفكيك الصومال.. مصر للطيران: نطمح لزيادة حجم أسطول الشركة ليصل إلى 200 طائرة بحلول 2035| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

محافظة القاهرة: ممنوع حرمان أي طالب من الدراسة بسبب المصروفات



كشف اللواء إبراهيم عوض المتحدث باسم محافظة القاهرة، كواليس وآخر استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد.



مكتب نتنياهو: جيش الاحتلال يفجر الأنفاق والبنى التحتية في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي فجر الأنفاق والبنى التحتية في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.



وزير الخارجية: وحدة ليبيا خط أحمر.. ومصر تدفع نحو إجراء الانتخابات

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والتعاون الدولي، أن مصر تواصل التواصل والتنسيق مع جميع الأطراف الليبية، بهدف دعم جهود توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانقسام التي تشهدها البلاد.



أنقذت مدرستها من راتبها الشخصي.. صالحة أبو الفضل تكشف كواليس تكريم وزير التعليم

أعربت صالحة أبو الفضل، مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بالقليوبية، عن سعادتها البالغة بتكريم وزير التربية والتعليم، وذلك عقب انتشالها لمدرستها من أزمة انقطاع الخدمات بالإنفاق من مالها الخاص لربط المرافق الأساسية، ضماناً لاستمرار العملية التعليمية ورعاية الطلاب، موضحة أن لقائها مع وزير التعليم اتسم بالأريحية وغياب الرسميات، حيث دار حوار ممتد تناول مختلف قضايا التربية والتعليم والتحديات التي تواجه المدارس على أرض الواقع.



وزير الخارجية: أمن السعودية من أمن مصر.. ونرفض تقسيم اليمن وتفكيك الصومال

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والتعاون الدولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن مختلف القضايا والتطورات الإقليمية.



وزير الخارجية: إسرائيل ترفض المضي قدمًا في خطة السلام.. ولن نسمح بتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والتعاون الدولي، أن الطرف الإسرائيلي يرفض المضي قدمًا في تنفيذ خطة السلام، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الموقف من شأنه زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية والميدانية في قطاع غزة.



مصر للطيران: نطمح لزيادة حجم أسطول الشركة ليصل إلى 200 طائرة بحلول 2035

أكد الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تعرض الشعار القديم لشركة مصر للطيران على إحدى الطائرات الخاصة بها داخل معرض العلمين للطيران والفضاء .

راح مع الجراح.. ياسمين عز تعلق على أزمة لاعب الزمالك بيزيرا

علقت الإعلامية ياسمين عز، على مستجدات الأحداث داخل نادي الزمالك والأزمات الأخيرة التي لاحقت الفريق، خاصة فيما يخص اللاعب خوان بيزيرا.



العربية للتصنيع: الطائرات الموجهة بدون طيار هي سمة العصر

أكد اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه هناك تعاون مستمر بين الهيئة ووزارة الصناعة ووزارة الزراعة ووزارة العمل لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.