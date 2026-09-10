العربية للتصنيع: الطائرات الموجهة بدون طيار هي سمة العصر

أكد اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه هناك تعاون مستمر بين الهيئة ووزارة الصناعة ووزارة الزراعة ووزارة العمل لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج « البعد الرابع»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الطائرات الموجهة بدون طيار هي سمة العصر وتتطور بشكل كبير على مستوى العالم.



وتابع: « التواصل والعلاقة بين الهيئة والقوات الجوية المصرية علاقة قديمة وأصيلة، و الهيئة وقعت خلال المعرض مع شركة «إيرباص» والشركات الفرنسية على تجديد رخص الإنتاج وتجديد رخص العمرة إلى جانب فتح مجالات جديدة، كما أن المصانع التابعة للهيئة والمتخصصة في عمرة الطائرات تعد من أكبر المصانع الموجودة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى امتلاكها قاعدة صناعية كبيرة».

وأكمل: « جميع المصانع مؤهلة من حيث البنية التحتية لاستيعاب الطرازات الجديدة من المحركات، كما يمكن توسيع المصنع بما يتناسب مع تطور القوات الجوية وظهور طائرات أو محركات أحدث».