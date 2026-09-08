صناعة مصرية بمعايير عالمية.. "العربية للتصنيع" تستعرض أحدث منتجاتها الجوية في معرض العلمين للطيران| صور

تشارك الهيئة العربية للتصنيع بفاعلية في فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء EIAS 2026، المقام بمدينة العلمين الجديدة خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في إطار الدولة المصرية لتعزيز توطين التكنولوجيا ودعم قدرات الصناعات الدفاعية والجوية.

تصنيع وعمرة الطائرات والمحركات

وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها مجموعة من أحدث منتجاتها في مجال الصناعات الجوية، بما يعكس ما تمتلكه من قدرات تصنيعية متقدمة وخبرات متراكمة في تصنيع وعمرة الطائرات والمحركات، إلى جانب جهودها في تعميق التصنيع المحلي وتوطين أحدث التكنولوجيات وفقًا لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

الصناعة المصرية في قطاع الطيران والفضاء

وتأتي المشاركة من خلال عدد من مصانع وشركات الهيئة المتخصصة، بما يعزز حضور الصناعة المصرية في قطاع الطيران والفضاء، ويفتح المجال أمام شراكات جديدة مع كبرى الشركات العالمية، من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية، وبحث فرص استثمارية جديدة، فضلًا عن التوسع في فتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

توطين أحدث تكنولوجيات الصناعات الدفاعية

إنطلاقا من ريادة الهيئة العربية للتصنيع في توطين أحدث تكنولوجيات الصناعات الدفاعية، حرصت الهيئة على المشاركة في فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء EIAS 2026، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2026 بمدينة العلمين الجديدة والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تعميق التصنيع المحلي وتوطين أحدث التكنولوجيات

وتشارك الهيئة العربية للتصنيع في هذه النسخة بالعديد من المنتجات في مجال الصناعات الجوية، التي تؤكد فيها ريادتها في تعميق التصنيع المحلي وتوطين أحدث التكنولوجيات بما يلبي احتياجات القوات الجوية المصرية والدول الشقيقة والصديقة بمنتجات متطورة تتمتع بمعايير الجودة العالمية فضلا عن خبرات الهيئة المتميزة في مجال عمرة الطائرات ومحركاتها

والهيئة تعمل وفقا لأليات الثورة الصناعية الرابعة بما تمتلكه من قدرات تصنيعية متطورة وكفائات بشرية مدربة.

مصانع وشركات الهيئة العاملة في هذا المجال

ويتم عرض منتجات بعض مصانع وشركات الهيئة العاملة في هذا المجال (مصنع الطائرات، مصنع المحركات، مصنع حلوان للصناعات المتطورة، مصنع صقر للصناعات المتطورة والشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ).

معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء EIAS 2026

وتشهد فعاليات مشاركة الهيئة توقيع عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وعقد المباحثات الهامة مع كبرى الشركات العالمية وخبراء صناعة الطيران لتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية وبحث آفاق استثمارية جديدة وفتح منافذ للتصدير للسوق الإقليمي والدولي .