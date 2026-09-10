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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أنقذت مدرستها من راتبها الشخصي.. صالحة أبو الفضل تكشف كواليس تكريم وزير التعليم

صالحة أبو الفضل
صالحة أبو الفضل
رحمة سمير

أعربت صالحة أبو الفضل، مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بالقليوبية، عن سعادتها البالغة بتكريم وزير التربية والتعليم، وذلك عقب انتشالها لمدرستها من أزمة انقطاع الخدمات بالإنفاق من مالها الخاص لربط المرافق الأساسية، ضماناً لاستمرار العملية التعليمية ورعاية الطلاب، موضحة أن لقائها مع وزير التعليم اتسم بالأريحية وغياب الرسميات، حيث دار حوار ممتد تناول مختلف قضايا التربية والتعليم والتحديات التي تواجه المدارس على أرض الواقع.

وأوضحت صالحة أبو الفضل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أنه تم خلال اللقاء استعراض الوضع الحالي للمدرسة عقب هدم المبنى الأساسي بهدف التوسعة منذ شهر فبراير الماضي، والعمل المؤقت في مبنى جزئي صغير، مما اضطر الإدارة لنقل جزء من الطلاب إلى مدرسة أخرى لتقليل الكثافة، كما تم مناقشة المناهج الجديدة، وحوافز المعلمين، والنواحي المالية التي تؤثر على انتظام العمل.

ولفتت إلى أن وزير التربية والتعليم وجه بإرسال لجنة متخصصة لبحث احتياجات المدرسة وتذليل العقبات، مع الالتزام بتقديم الدعم اللازم لتجاوز النقص الحالي.

وحول تفاصيل إدخالها المرافق على نفقتها الخاصة، كشفت عن أن هدم المبنى القديم أدى لفصل المياه والكهرباء تمامًا عن الجزء المتبقي، ومع رد الإدارة التعليمية بعدم توفر الميزانيات العاجلة، كان لا بد من التصرف السريع لتوفير بيئة عمل آدمية (كهرباء، مياه، ومراوح) خلال طقس الصيف شديد الحرارة وفترات امتحانات الملاحق والأنشطة الصيفية، مشيرة إلى أن النظام المالي المتبع يفرض على المدير الصرف أولاً ثم تقديم الفواتير لانتظار دوره في الاسترداد، وهو ما قد يستغرق أشهرًا طويلة.

وأعربت عن ارتياحها لحديثها مع مسؤول يفهم دقائق العمل الميداني وسلبياته، مؤكدة أن العمل جاري وفق الأولويات المتاحة لبناء بيئة تعليمية أفضل.

وزير التعليم صالحة أبو الفضل القليوبية والتعليم الشمس

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