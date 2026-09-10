التضامن: استمرار تسليم الحقائب والمستلزمات المدرسية ضمن مبادرة «بكرة المدرسة.. الخير في مصر»

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها في دعم الطلاب والأسر الأولى بالرعاية، من خلال استمرار تسليم الحقائب والمستلزمات المدرسية بمختلف المحافظات ضمن مبادرة «بكرة المدرسة.. الخير في مصر»، والتي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد 2026-2027.

وتأتي المبادرة في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير الدعم اللازم للأسر المستفيدة، والمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية المرتبطة بتجهيز الطلاب للعام الدراسي، بما يضمن توفير المستلزمات الأساسية التي يحتاجها الطلاب مع انطلاق الدراسة.

ويتواصل تسليم الحقائب لباقي المستفيدين

من خلال قسيمة خدمات إلكترونية مؤمنة تتيح لولي الأمر التوجه لمكان وإرشادات استلام الحقائب المدرسية بكل سهولة ويسر، بما يحفظ كرامة الأسرة ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وتستهدف المبادرة دعم الطلاب وتوفير احتياجاتهم المدرسية، بما يسهم في تهيئة بيئة تعليمية مناسبة لهم، ويعزز من فرص انتظامهم في العملية التعليمية، خاصة في ظل ما تمثله مستلزمات الدراسة من أعباء إضافية على كاهل الأسر.

وتتضمن أعمال المبادرة استمرار توزيع وتسليم الحقائب والمستلزمات المدرسية على المستفيدين، بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء المشاركين في تنفيذ المبادرة، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وتعكس مبادرة «بكرة المدرسة.. الخير في مصر» توجهًا نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الطلاب مع بداية العام الدراسي، بما يساعد الأسر على الاستعداد للعام الدراسي الجديد ويمنح الطلاب فرصة لبدء دراستهم بالاحتياجات المدرسية الأساسية.

وتستمر جهود تسليم الحقائب والمستلزمات المدرسية خلال الفترة الحالية، استعدادًا لانطلاق العام الدراسي 2026-2027، بما يؤكد أهمية الشراكة المجتمعية في مساندة الطلاب والأسر وتوفير سبل الدعم اللازمة لهم.