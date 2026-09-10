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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معرض العلمين 2026 .. مذكرة تفاهم بين شركة إيركايرو ومجموعة أبوظبي للطيران لتعزيز الشراكة ودعم خطط النمو

وزير الطيران
وزير الطيران
نورهان خفاجي

شهدت فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء «EIAS 2026» توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تستهدف توسيع آفاق التعاون والشراكات الدولية في مجالات الطيران المدنى المختلفة، وفي هذا السياق، شهد  الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، توقيع مذكره تفاهم بين  شركة إيركايرو ومجموعة أبوظبي للطيران لإطلاق شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تستهدف توسيع مجالات التعاون ودعم خطط النمو والتطوير في قطاع الطيران.

وقّع مذكرة التفاهم  حسين شريف، رئيس مجلس إدارة شركة اير كايرو ، وعن الجانب الإماراتي سعاده الاستاذ  محمود الهاملي، الرئيس التنفيذي لمجموعة  طيران أبوظبي، وذلك في إطار تعزيز أطر التعاون بين الجانبين وفتح مجالات جديدة للشراكة في عدد من الأنشطة المرتبطة بصناعة الطيران.

وتتضمن مذكرة التفاهم عددًا من مجالات التعاون الرئيسية، من بينها حلول الأساطيل، وصيانة وإصلاح وعمرة الطائرات (MRO)، والتدريب وتبادل الخيرات ، إلى جانب تعزيز القدرات التشغيلية والفنية ، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الجانبين لتوسيع فرص التعاون  عبر مختلف مجالات  الطيران.

وتأتي هذه الشراكة في إطار توجه شركة إيركايرو نحو تعزيز قدراتها ودعم خطط تنمية وتطوير أسطولها، والاستفادة من الخبرات والحلول المتخصصة التي توفرها الشراكات الدولية، بما يسهم في رفع مستويات الكفاءة ودعم النمو المستدام.

وزير الطيران معرض العلمين وزارة الطيران

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