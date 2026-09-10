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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

راح مع الجراح.. ياسمين عز تعلق على أزمة لاعب الزمالك بيزيرا

بيزيرا
بيزيرا
محمود زيدان

علقت الإعلامية ياسمين عز، على مستجدات الأحداث داخل نادي الزمالك والأزمات الأخيرة التي لاحقت الفريق، خاصة فيما يخص اللاعب خوان بيزيرا.

وأعربت عز، عبر برنامجها «كلام الناس» المذاع على شاشة «mbc مصر»، عن اشتياقها الشديد للنادي قائلة: "أكثر حاجة افتقدتها في الإجازة، وحشتني قوي.. الزمالك، حقيقي الزمالك.. مش المنطقة، لا النادي.. الزمالك".

واسترجعت ياسمين تصريحاتها السابقة حول اللاعب بيزيرا والهجوم الذي تعرضت له من الجمهور، قائلة: "فضلتوا تقولوا ده محترف، وده بيزيرا ده بيرقص أحسن من ميسي.. طب مش لما ميسي يعرف يرقص الأول نبقى نقول بيزيرا بيرقص ولا لأ؟ أساساً ما كانش بيطول ولا كورة عرضية بدماغه".

وتابعت بأسلوبها الساخر متطرقة لأزمة انقطاعه الأخيرة: "أهو ابنكم راح مع الجراح..  جرح تاني واحنا لسه ما فوقناش من زيزو الأولاني.. بيزيرا فين؟ باختصار قال لك منقطع عن التدريبات ومحدش عارف يوصل له، وبيزيرا قال إن ليه مستحقات وما خدهاش".

واختتمت ياسمين عز حديثها بالدفاع عن إدارة النادي والتأكيد على ثقتها في موقف القلعة البيضاء: "حاشا وكلا، عمر الزمالك ما يبقى مخلي فلوس ولا مبقي فلوس لحد عنده حاجة.. فلوسك أكيد أكيد -وأنا واثقة، إحساسي الداخلي مش عن معلومة، عن إحساس- إن أنت خدت كل حاجة.. خدت كل حاجة".

بيزيرا ياسمين عز أخبار بيزيرا الزمالك أخبار توك شو

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