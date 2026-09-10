قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنامل مبدعة.. سفارة فلسطين تنظم معرضا فنيا للأطفال القادمين من غزة
رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروع إعادة إحياء منطقة “نزلة السمان”
هل الحزن والضيق سببهما الحسد أو السحر؟.. أمين الفتوى يجيب
إيران تستأنف إنتاج الصواريخ الباليستية في منشآت تحت الأرض
معرض العلمين 2026 .. وزير الطيران يبحث التعاون مع الوكالة الوطنية البرازيلية
بدون تغيير.. أسعار العملات العربية ثابتة في البنوك
دان آدم تلجأ للمحاكم ضد حسام حسن بعد فشل الصلح.. القصة الكاملة
مصطفى بكري: لا خيار أمام العرب إلا وقف الزحف الحوثي.. وسقوط باب المندب يهدد التجارة والطاقة العالمية
هيئة الاستثمار: مصر تستهدف بناء شركات إنتاجية إفريقية متكاملة وربطها بسلاسل الإمداد العالمية
القبض على 4 طلاب إرتكبوا أفعالا خادشة تجاه ركاب قطار بالشرقية
مصطفى بكري: اليمن يدخل مرحلة جديدة وخطيرة.. وسقوط المخا ينذر بتغير خريطة المنطقة
بـ 6 محاور رئيسية.. تفاصيل مخطط الحكومة لإعادة إحياء "نزلة السمان" بالشراكة مع المجتمع المحلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا يمكن إجباره على البقاء.. فتحي سند: الزمالك يجب أن يبيع بيزيرا

بيزيرا
بيزيرا
يارا أمين

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن بيع خوان بيزيرا، لاعب نادي الزمالك، يمثل القرار الأنسب للنادي خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل إصرار اللاعب على الرحيل ورغبته الواضحة في عدم الاستمرار مع الفريق.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قرار بيع بيزيرا هو القرار الأنسب لنادي الزمالك في المرحلة الحالية، خاصة في ظل إصرار اللاعب على الرحيل ورغبته الواضحة في عدم الاستمرار».

وأوضح سند أن إجبار اللاعب على البقاء قد لا يكون الحل الأفضل، في ظل عدم وجود الرغبة لديه للاستمرار، قائلًا: «من الصعب إجبار أي لاعب على البقاء أو تقديم أفضل ما لديه، طالما أن عقله ورغبته أصبحا في مكان آخر».

وأضاف: «اللاعب الذي يريد الرحيل لا يمكن إجباره على العطاء بنفس الإخلاص داخل الملعب».

وأشار الناقد الرياضي إلى أن الظروف المالية الصعبة التي يمر بها الزمالك، إلى جانب أزمة إيقاف القيد والالتزامات المتعددة، تجعل النادي في حاجة إلى توفير سيولة مالية خلال الفترة الحالية.

وتابع: «كذلك الظروف المالية الصعبة التي يمر بها الزمالك، إلى جانب أزمة إيقاف القيد والالتزامات المتعددة، تجعل الإدارة في حاجة حقيقية إلى توفير السيولة المالية، وهو ما يجعل خيار البيع منطقيًا في الوقت الحالي».

واستشهد فتحي سند بما كان يحدث سابقًا في النادي الإسماعيلي، موضحًا أن بعض الأندية قد تضطر إلى بيع نجومها من أجل توفير احتياجاتها والاستمرار في ظل الأزمات المالية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تعامل الزمالك مع ملف بيزيرا بعقلانية، وتحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة من اللاعب بما يخدم مصلحة النادي، قائلًا: «بشكل عام، الزمالك مطالب بالتعامل مع الملف بعقلانية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اللاعب بما يخدم مصلحة النادي في هذه الظروف الصعبة».

فتحي سند خوان بيزيرا نادي الزمالك بيزيرا الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع

قطع المياه

السبت.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

الاهلي

مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز

ريهام سعيد

ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكر: حسبي الله في اي حد عاداني

فيفي عبده

في دقائق تحولت حياتها.. تفاصيل إصابة فيفي عبده بمنزلها وآخر تطورات حالتها الصحية

أحمد فتوح

الزمالك يُقرّر تغريم أحمد فتوح ماليًا بسبب أزمة التصريحات الإعلامية

ترشيحاتنا

ريهام سعيد

أنا عييت بسببكوا خلاص.. اكتشف أسباب مرض ريهام سعيد

سرطان الكبد

اكتشاف دواء جديد لعلاج سرطان الكبد فى روسيا .. تفاصيل

لانش بوكس

فاكرينها صحية|.. تحذير: أطعمة ممنوعة في اللانش بوكس تسبب أضرارا خطيرة

بالصور

ما لا تعرفه عن الوذمة اللمفاوية.. مرض يسبب تورما وألما شديدا يجعل المشي صعبا

الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

مش هتاخد خمس دقائق.. طريقة عمل الحلاوة الطحينية

الحلاوة الطحينية
الحلاوة الطحينية
الحلاوة الطحينية

طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري.. وصفة شهية سهلة التحضير

طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري
طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري
طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد