لا يمكن إجباره على البقاء.. فتحي سند: الزمالك يجب أن يبيع بيزيرا

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن بيع خوان بيزيرا، لاعب نادي الزمالك، يمثل القرار الأنسب للنادي خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل إصرار اللاعب على الرحيل ورغبته الواضحة في عدم الاستمرار مع الفريق.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قرار بيع بيزيرا هو القرار الأنسب لنادي الزمالك في المرحلة الحالية، خاصة في ظل إصرار اللاعب على الرحيل ورغبته الواضحة في عدم الاستمرار».

وأوضح سند أن إجبار اللاعب على البقاء قد لا يكون الحل الأفضل، في ظل عدم وجود الرغبة لديه للاستمرار، قائلًا: «من الصعب إجبار أي لاعب على البقاء أو تقديم أفضل ما لديه، طالما أن عقله ورغبته أصبحا في مكان آخر».

وأضاف: «اللاعب الذي يريد الرحيل لا يمكن إجباره على العطاء بنفس الإخلاص داخل الملعب».

وأشار الناقد الرياضي إلى أن الظروف المالية الصعبة التي يمر بها الزمالك، إلى جانب أزمة إيقاف القيد والالتزامات المتعددة، تجعل النادي في حاجة إلى توفير سيولة مالية خلال الفترة الحالية.

وتابع: «كذلك الظروف المالية الصعبة التي يمر بها الزمالك، إلى جانب أزمة إيقاف القيد والالتزامات المتعددة، تجعل الإدارة في حاجة حقيقية إلى توفير السيولة المالية، وهو ما يجعل خيار البيع منطقيًا في الوقت الحالي».

واستشهد فتحي سند بما كان يحدث سابقًا في النادي الإسماعيلي، موضحًا أن بعض الأندية قد تضطر إلى بيع نجومها من أجل توفير احتياجاتها والاستمرار في ظل الأزمات المالية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تعامل الزمالك مع ملف بيزيرا بعقلانية، وتحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة من اللاعب بما يخدم مصلحة النادي، قائلًا: «بشكل عام، الزمالك مطالب بالتعامل مع الملف بعقلانية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اللاعب بما يخدم مصلحة النادي في هذه الظروف الصعبة».