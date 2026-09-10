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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محدش يتدخل النهاية قربت.. طارق الجنايني يثير الجدل بشأن أزمة حسام حسن وزوجته: مصر اليوم في عيد

حسام حسن وزوجته
حسام حسن وزوجته
محمد بدران

طالب المنتج طارق الجنايني بعدم التدخل مجددًا للصلح بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وزوجته دان آدم، مؤكدًا أن الأمور بينهما وصلت إلى مرحلة حاسمة وأن الانفصال بات قريبًا.

وكتب طارق الجنايني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يا جماعة الخير، أرجوكم محدش يحاول يتدخل تاني للصلح بين الكابتن حسام والسيدة حرمه، النهاية خلاص قربت وكل شيء قسمة ونصيب، وإن شاء الله كابتن حسام راجع تاني لينا ومصر اليوم في عيد».

وأشار الجنايني في ختام رسالته إلى تمنيه عودة حسام حسن مجددًا، قائلًا: «وإن شاء الله كابتن حسام راجع تاني لينا ومصر اليوم في عيد».

وتأتي تصريحات الجنايني في ظل الأزمة المتداولة بين حسام حسن وزوجته دان آدم، والتي شهدت خلال الفترة الأخيرة محاولات للتدخل من جانب بعض المقربين من الطرفين من أجل احتواء الخلاف والوصول إلى الصلح.

وكانت الأزمة قد تصاعدت عقب خلافات بين حسام حسن وزوجته، بالتزامن مع واقعة المشاجرة التي نشبت في الساحل الشمالي بين دان آدم وهويدا الغرباوي، الزوجة السابقة لحسام حسن، وهو ما زاد من حدة الجدل حول طبيعة العلاقة بين الطرفين.

وتداولت تقارير إعلامية خلال الفترة الماضية أنباء عن اتفاق حسام حسن وزوجته على الانفصال، فيما استمرت محاولات بعض المقربين للتدخل من أجل إصلاح العلاقة، قبل أن يأتي تعليق طارق الجنايني ليؤكد أن محاولات الصلح لم تعد مطلوبة من وجهة نظره، وأن نهاية الأزمة أصبحت قريبة.

خلاف العميد حسام حسن زوجته دان ادم المدير الفنى لمنتخب مصر

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