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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا.. بوتافوجو البرازيلي يعلن التعاقد مع حكيم زياش

زياش
زياش
يارا أمين

أعلن نادي بوتافوجو البرازيلي رسميًا تعاقده مع الدولي المغربي حكيم زياش، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، في صفقة جديدة لنجم منتخب المغرب بعد مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية.

وكشف النادي البرازيلي عن انضمام زياش إلى صفوفه، ليبدأ اللاعب تجربة جديدة في مسيرته خارج القارة الأوروبية، بعد سنوات من التألق مع عدد من الأندية الكبرى.

ويعد حكيم زياش من أبرز اللاعبين المغاربة خلال السنوات الأخيرة، حيث سبق له اللعب ضمن صفوف أندية أوروبية بارزة، وقدم مستويات مميزة خاصة مع أياكس أمستردام الهولندي، قبل الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي.

وخاض زياش أيضًا تجارب مع جالطة سراي التركي والدحيل القطري، قبل أن ينتقل إلى الدوري البرازيلي من بوابة بوتافوجو.

وعلى الصعيد الدولي، يمثل حكيم زياش أحد أبرز نجوم منتخب المغرب، وشارك مع «أسود الأطلس» في العديد من البطولات الكبرى، وكان ضمن الجيل الذي حقق إنجاز الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

ويأمل بوتافوجو في الاستفادة من خبرات زياش وإمكانياته الهجومية، خاصة قدرته على صناعة الفرص والتسجيل واللعب في أكثر من مركز بالخط الأمامي، خلال الفترة المقبلة.

نادي بوتافوجو البرازيلي حكيم زياش زياش تشيلسي جالطة سراي التركي

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