أوبك تخفّض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026 للمرة الخامسة

خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026 بمقدار 200 ألف برميل يومياً، ليصل التوسع المتوقع إلى 380 ألف برميل يومياً، في تعديل تنازلي هو الخامس على التوالي.

وأرجعت المنظمة هذا التخفيض إلى تباطؤ مستويات الاستهلاك في الصين، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط، متوقعة أن يبلغ إجمالي الاستهلاك العالمي نحو 105.84 مليون برميل يومياً خلال 2026.

في المقابل، رفعت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب لعام 2027 بمقدار 200 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.36 مليون برميل يومياً. وتبدو تقديرات المنظمة أكثر تفاؤلاً مقارنة بوكالة الطاقة الدولية، التي ترجّح انخفاضاً فعلياً في الطلب خلال 2026 بفعل الضغوط الاقتصادية وتحديات أمن الطاقة الناجمة عن النزاعات الإقليمية.

كما أبقت «أوبك» على توقعاتها لنمو إمدادات المعروض من خارج تحالف «أوبك+» دون تغيير عند 640 ألف برميل يومياً لعام 2026.