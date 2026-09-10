قبل إنطلاقه رسميا في 28 سبتمبر .. إليك مواصفات هاتف Honor Magic 9 الجديد

أعلنت شركة Honor رسمياً عن موعد إطلاق سلسلة هواتفها المنتظرة Honor Magic 9 في 28 سبتمبر، والتي ستضم ثلاثة إصدارات هي: الإصدار القياسي Magic 9، وإصدار Magic 9 Pro، بالإضافة إلى الوافد الجديد Magic 9 Pro Max. وقد تسرب مؤخراً مقطع فيديو على منصة Weibo يستعرض فتح علبة النسخة الأقوى "Pro Max" باللون الأخضر المميز (Mossy Green) الذي ظهر سابقاً في الإعلانات التشويقية.

ثورة في التصميم الخلفي

شهدت الواجهة الخلفية للهاتف التغيير الأبرز في هذه السلسلة؛ حيث تخلت Honor عن وحدة الكاميرا الدائرية التقليدية التي ميزت جيل Magic 8 السابق. بدلاً من ذلك، يتبنى هاتف Magic 9 Pro Max تصميماً مبتكراً يدمج بين حلقات الكاميرا الدائرية وهيكل مستطيل ضخم يمتد بعرض الجزء العلوي من الهاتف، مما يمنحه مظهراً قادماً من المستقبل.

هواتف Honor Magic 9

قدرات تصويرية خارقة لكاميرا Magic 9 Pro Max

تأتي منظومة التصوير في نسخة الـ Pro Max بترقيات غير مسبوقة لتنافس بقوة في سوق الهواتف الرائدة:

المستشعر الرئيسي: يأتي بدقة 200 ميجابكسل بمقاس 1/1.28 بوصة، وبفتحة عدسة واسعة f/1.57. يدعم المستشعر نظام تثبيت بصري متطور (OIS) يمكنه تصحيح الاهتزازات القوية حتى 3 درجات لضمان لقطات فائقة الثبات.

عدسة التقريب (Periscope): مدعومة بمستشعر ضخم ثانٍ بدقة 200 ميجابكسل أيضاً وبمقاس 1/1.4 بوصة، مما يعد بقفزة نوعية في تفاصيل الصور عند التقريب الرقمي والبصري.

وقد بدأت Honor بالفعل في تشويق الجماهير بنشر عينات تصويرية رسمية ملتقطة بعدسة الهاتف، لاستعراض قدراته الفائقة قبل الأيام القليلة المتبقية على الحدث الرسمي.أظهر الفيديو الاستعراضي لهاتف Honor Magic 9 Pro Max تفاصيل تصميمية تدمج بين اللمسات المألوفة والتقنيات الثورية، وجاءت أبرز ملامح الهاتف كالتالي:

الشاشة والواجهة الأمامية

الكاميرا الأمامية: يحتفظ الهاتف بالقطع العريض المتطور على شكل "حبة دواء" (Pill-shaped cut-out) الممتد من الجيل السابق Magic 8، والذي يضم كاميرا السيلفي ومستشعر العمق ثلاثي الأبعاد (3D Depth Sensor).

يحتفظ الهاتف بالقطع العريض المتطور على شكل "حبة دواء" (Pill-shaped cut-out) الممتد من الجيل السابق Magic 8، والذي يضم كاميرا السيلفي ومستشعر العمق ثلاثي الأبعاد (3D Depth Sensor). ابتكار مربع: المفاجأة الأكبر تكمن في المستشعر الداخلي، حيث تشير التقارير إلى أن السلسلة ستكون الأولى في عالم الأندرويد التي تأتي بمستشعر كاميرا سيلفي بتصميم مربع الشكل .

المفاجأة الأكبر تكمن في المستشعر الداخلي، حيث تشير التقارير إلى أن السلسلة ستكون الأولى في عالم الأندرويد التي تأتي بمستشعر كاميرا سيلفي بتصميم . الحواف الشاشة: تتميز الشاشة بإطارات نحيفة للغاية وشبه معدومة، حيث لا يتجاوز سمك الحواف 1 مم، مما يمنح الشاشة مظهراً جمالياً غامراً.

هاتف Honor Magic 9 Pro Max

الهيكل والملحقات الخارجية

الصوتيات المحيطية: يضم الهاتف فتحات مكبرات صوت ستيريو متناظرة وموزعة بدقة على الحافتين العلوية والسفلية لتقديم تجربة صوتية متوازنة ونقية.

يضم الهاتف فتحات مكبرات صوت ستيريو متناظرة وموزعة بدقة على الحافتين العلوية والسفلية لتقديم تجربة صوتية متوازنة ونقية. زر الذكاء الاصطناعي: يحتوي الجانب الأيمن للهاتف على زر الذكاء الاصطناعي المخصص من Honor بتصميمه الأحدث، وهو الإجراء الذي تحافظ عليه الشركة كعلامة فارقة في أجيال Magic الأخيرة.

ومع اقتراب موعد الإطلاق الرسمي في بكين أواخر هذا الشهر، يُتوقع تدفق المزيد من التسريبات والمراجعات الحية التي تكشف بقية أسرار الهاتف.