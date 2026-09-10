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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات متطورة وسعر تنافسي.. إليك أفضل هاتف اقتصادي في الأسواق

هواتف Go الاقتصادية
هواتف Go الاقتصادية
لمياء الياسين

أعلنت شركة تكنو (Tecno) رسميًا عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد Spark Go 2، لتُعزز بذلك سلسلة هواتفها الاقتصادية الشهيرة "Go" بمواصفات متطورة تلبي احتياجات المستخدمين اليومية بأسعار تنافسية.

هاتف Spark Go 2

ويأتي هاتف Spark Go 2 الجديد مزودًا بشاشة حديثة تعتمد على تصميم "الثقب" (Punch-Hole) وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما يضمن تجربة بصرية سلسة وسريعة الاستجابة. كما تم تعزيز القدرات الصوتية للجهاز بمكبرات صوت مزدوجة بتقنية DTS لتقديم تجربة صوتية مجسمة ونقية.

أما من حيث الأداء، فيعمل الهاتف بواسطة معالج Unisoc T7250 الذي يوفر الكفاءة اللازمة للتعامل مع المهام المختلفة وتعد الميزة الأبرز في الإصدار الجديد هي خاصية "عدم وجود اتصال بالشبكة" الفريدة، والتي تضمن استمرار عمل الوظائف والخدمات الأساسية للهاتف بكفاءة حتى في البيئات المنعزلة التي تنعدم فيها تغطية شبكات الاتصال.

مميزات هاتف Tecno Spark Go 2

 

هاتف Spark Go 2

يتميز هاتف تكنو سبارك جو 2 بشاشة LCD عالية الدقة +HD مقاس 6.67 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز، ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9، مما يوفر تجربة بصرية سلسة للاستخدام اليومي. يعمل الجهاز بمعالج Unisoc T7250 ، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت. كما يحصل المستخدمون على ذاكرة وصول عشوائي افتراضية (RAM) إضافية بسعة 4 جيجابايت، مع دعم بطاقة microSD لمزيد من التوسعة.
يعمل الجهاز بنظام HiOS 15 المبني على أندرويد 15، ومن المتوقع أن يوفر استخدامًا سلسًا لمدة تصل إلى أربع سنوات. 

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 15 واط.

مواصفات تكنو سبارك جو 2
 

أما عن مواصفات التصوير فيضم الهاتف كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل مع فلاش LED مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED مزدوج لالتقاط صور السيلفي. كما يتضمن الهاتف ماسح بصمة جانبي، ومستشعر أشعة تحت الحمراء، ومكبري صوت ستيريو بتقنية DTS. وتشمل الميزات الأخرى مقاومة الغبار والرذاذ بتصنيف IP64، وتقنية VoLTE مزدوجة، وبلوتوث 5.2، وواي فاي 2.4 جيجاهرتز، ومنفذ USB-C.

سعر Tecno Spark Go 2 
 

يبدأ سعر هاتف Tecno Spark Go 2 في الأسواق العالمية من حوالي 81 إلى 85 دولاراً أمريكياً لنسخة (64 جيجابايت مع 3/4 جيجا رام). يتوفر بأربعة ألوان: أسود، ورمادي تيتانيوم، وأبيض ، وأخضر فيروزي.

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