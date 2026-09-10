أسعار لي أوتو L9 العائلية الجديدة في الإمارات

أعلنت شركة لي أوتو الصينية عن طرازها الجديد لي أوتو L9 ، وتنتمي L9 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارة لي أوتو L9 الجديدة

محرك لي أوتو L9 الجديدة

تعتمد سيارة لي أوتو L9 علي نظام المدى الممتد الذي طورته Li Auto، وتوفر مدى كهربائياً يصل إلى 350 كم/ساعة، ومدى إجمالياً يصل إلى 1370 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، بجانب محركات كهربائية، وتنتج قوة 563 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة لي أوتو L9 الجديدة

مواصفات لي أوتو L9 الجديدة

زودت سيارة لي أوتو L9 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاسيه تعليق نشط بجهد 800 فولت، وبها نظام توجيه إلكتروني Steer-by-Wire، وبها شاسيه مزود بنظام تعليق نشط بجهد 800 فولت، وبها نظام توجيه إلكتروني دون اتصال ميكانيكي مباشر، ونظام لتوجيه العجلات الخلفية، وبها شاشة بانوراما مقاس 29 بوصه، ويمكن للركاب في الخلف الاستمتاع بمشاهدة عبر الشاشة الخلفية التي تتدلى من السقف، ويعتمد نظام المقصورة الذكي على منصة كوالكوم سنابدراجون 8797.

سيارة لي أوتو L9 الجديدة

ويوجد بـ سيارة لي أوتو L9، واجهة استخدام باللغة العربية، وتوفر الأوامر الصوتية حالياً باللغة الإنجليزية، وتدعم بروتوكولات الشحن المحلية، إلى جانب بيانات خرائط محسنة ومخصصة للاستخدام داخل الإمارات.

سعر لي أوتو L9 الجديدة

سيارة لي أوتو L9 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة لي أوتو L9 الجديدة تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 319 ألف درهم إمارتي .

الفئة الثانية من سيارة لي أوتو L9 الجديدة تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 359 ألف درهم إمارتي .

تاريخ شركة لي أوتو في صناعة السيارات

في عام 2015 تأسست شركة لي أوتو برؤية تركز على تطوير تقنيات السيارات الكهربائية المستدامة والذكية، وتغيير اسم الشركة رسمياً إلى Li Auto، وتقديم أول طرازاتها في شهر أبريل باسم Li One، وهو سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك بنزين لزيادة المدى الكهربائي .

سيارة لي أوتو L9 الجديدة

وفي عام 2020 تم تعديل الاسم القانوني للشركة من Leading Ideal Inc إلى Li Auto Inc، وتم إطلاق سلسلة من الطرازات الناجحة (مثل L7 و L8 و L9)، والتوسع الهائل في الإنتاج الذكي بقواعد التصنيع في تشانجتشو وبكين .