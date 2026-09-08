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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إنترسيبتور GTX الخارقة تظهر لأول مرة

سيارة إنترسيبتور GTX الجديدة
سيارة إنترسيبتور GTX الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة جينسن البريطانية عن طرازها الجديد إنترسيبتور GTX ، وتنتمي GTX  لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وهي مخصصة بالكامل للحلبات، وتعمل GTX علي التمهيد لسيارات أخرى تحمل اسم إنترسيبتور ومخصصة للطرق العامة، ويعود اسم إنترسيبتور إلى سيارة جينسن الكلاسيكية من ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

سيارة إنترسيبتور GTX الجديدة

صممت إنترسيبتور GTX لاختبار التقنيات والهندسة التي ستستخدم لاحقاً في عائلة من سيارات إنترسيبتور المخصصة للطرق، وسيستمر نحو 80% من التصميم الخارجي للنموذج الحالي في السيارات المستقبلية.

محرك إنترسيبتور GTX الجديدة

سيارة إنترسيبتور GTX الجديدة

تستمد سيارة إنترسيبتور GTX قوتها من محرك سعة 6800 سي سي، طور من قبل شركة Late Model Engines في تكساس، وبها محرك اخر سوبرتشارجر سعة 2650 سي سي، وتنتج قوة 1200 حصان، وبها عزم دوران 1491 نيوتن/متر، وتنتقل القوة إلى العجلات الخلفية عبر عمود دوران مصنوع من ألياف الكربون إلى ناقل حركة تتابعي مكون من 6 سرعات مثبت في الخلف، ويمكن التحكم به عبر مقابض خلف عجلة القيادة .

مواصفات إنترسيبتور GTX الجديدة

سيارة إنترسيبتور GTX الجديدة

زودت سيارة إنترسيبتور GTX الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، هيكل جديد مصنوع من الألمنيوم، وبها ألواح خارجية مصنوعة يدوياً من الألمنيوم، ونظام تعليق مزدوج الأذرع، وبها مساعدات Nitron قابلة للتعديل بثلاثة مستويات، إلى جانب نظام توجيه هيدروليكي، وبها جناح خلفي كبير مصنوع من ألياف الكربون يعمل مع مشتت هواء أمامي وأرضية مسطحة، وبها ناشر هواء خلفي لتوليد أكثر من 350 كجم من القوة الضاغطة.

سيارة إنترسيبتور GTX الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة إنترسيبتور GTX الجديدة بها، مقاعد سباق من الكربون، وأحزمة أمان من ست نقاط، وقفص حماية، وشاشة MoTeC.

سيارة إنترسيبتور GTX الجديدة

وتخطط جينسن لإطلاق نسخة GTR قانونية للطرق بعد GTX، تتبعها نسخة GT أكثر فخامة لمنافسة سيارات أستون مارتن، فيما أشار المدير الإداري ديفيد دويردن إلى أن سيارات الطرق المستقبلية ستحصل على أربعة مقاعد، وقد تتوفر أيضاً بأربعة أبواب.

شركة جينسن جينسن البريطانية إنترسيبتور GTX محرك إنترسيبتور GTX GTX الجديدة إنترسيبتور GTX الجديدة مواصفات إنترسيبتور GTX الجديدة

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