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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الدراجات النارية تقود نمو السوق.. 38 ألف موتوسيكل جديد في شهر واحد

الدراجات النارية
الدراجات النارية
كريم عاطف

سجل قطاع الدراجات النارية أداء قوي خلال أغسطس 2026، ليصبح أحد أبرز محركات النمو في سوق المركبات الجديدة، بعدما ارتفع عدد الدراجات التي تم إصدار وثائق تأمين إلزامي لها واستكملت إجراءات الترخيص بنسبة 8.025% مقارنة بشهر يوليو السابق.

اهم النصائح لقائدي الدراجات النارية

وبلغ إجمالي عدد الدراجات النارية المرخصة خلال أغسطس 38 ألفا و70 دراجة، وهو رقم يمثل الحصة الأكبر من إجمالي المركبات الجديدة التي تم ترخيصها خلال الشهر، والتي بلغت في المجمل 67 ألفا و936 مركبة.

وأظهرت بيانات التقرير الشهري الذي أعلنته مؤسسة الأهرام نقلا عن المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات، أن التقرير يرصد حركة المركبات الجديدة التي تم التأمين عليها وترخيصها، مع تصنيفها بحسب نوع المركبة وسنة الموديل والعلامة التجارية وغيرها من المؤشرات، وتشير أرقام أغسطس إلى أن قطاع الدراجات النارية سجل نموا أسرع من معدل نمو السوق الإجمالي، الذي بلغ 6.92% مقارنة بشهر يوليو.

الدراجات النارية

وجاءت الدراجات النارية موديل 2026 في صدارة التراخيص بإجمالي 32 ألفا و36 دراجة، وهو ما يمثل النصيب الأكبر من إجمالي التراخيص داخل القطاع.

وسجلت موديلات 2025 نحو 4889 دراجة نارية، بينما بلغت تراخيص موديلات 2024 نحو 716 دراجة، وموديلات 2023 نحو 412 دراجة، كما تم تسجيل 17 دراجة نارية من موديلات 2027.

اهم النصائح لقائدي الدراجات النارية

ويعكس الفارق الكبير بين موديلات 2026 وباقي الموديلات استمرار سيطرة المركبات الحديثة نسبيا على حركة التراخيص الجديدة، خاصة مع زيادة المعروض من الموديلات الحالية داخل السوق.

وفي المقابل، سجل قطاع سيارات النقل أداء مختلف خلال أغسطس، حيث بلغ عدد السيارات المرخصة في هذه الفئة 3397 سيارة، مسجلا انخفاض بنسبة 4.85% مقارنة بالشهر السابق.

أنظمة متطورة لتقليل حوادث الدراجات النارية

ورغم تراجع القطاع، حافظت شيفروليه على صدارة سيارات النقل بإجمالي 2261 سيارة، تلتها تويوتا بـ194 سيارة، ثم نيسان بـ108 سيارات.

وتؤكد نتائج أغسطس أن الدراجات النارية لعبت دور رئيسي في رفع إجمالي تراخيص المركبات خلال الشهر، لتظل واحدة من أكثر فئات المركبات نشاطا داخل السوق المصرية من حيث الأعداد.

الدراجات النارية الدراجات وثائق تأمين إلزامي المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي

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