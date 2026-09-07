القبض على المتهمين بسرقة دراجة نارية بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بعدة مقاطع فيديو وصورة تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من شخصين لقيامهما بسرقة دراجته النارية من داخل العقار محل سكنه بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23/ أغسطس المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من صاحب الحساب (عامل – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من سرقة دراجته النارية من داخل العقار محل سكنه.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلين - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) وضبط بحوزتهما (الدراجة النارية "المستخدمة فى الواقعة") ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "قطع الأسلاك"، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (عاطل"له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة) "أمكن ضبطه".

تم التحفظ على الدراجتين الناريتين .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.



