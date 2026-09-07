القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام الأسلحة البيضاء بالبحيرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 29/ يوليو الماضى تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (ربة منزل، عامل "مصاب بجرح قطعى باليد")، طرف ثان: (شخصين) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات بينهم حول الجيرة تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالسب والضرب وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابة أحد أفراد الطرف الأول المنوه عنها.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة والسلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

