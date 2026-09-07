انكماش الاقتصاد النمساوي يضعه في ذيل القائمة الأوروبية خلال الربع الثاني

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) تراجع الأداء الاقتصادي للنمسا، لتصبح الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي سجلت انكماشاً خلال الربع الثاني من عام 2026، في وقت استعادت فيه اقتصاديات التكتل مسار النمو.

ووفقاً للبيانات الإحصائية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في النمسا بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الأول، في حين تسارع نمو اقتصاد منطقة اليورو ليصل إلى 0.6% (مقارنة بـ0.0% في الربع الأول)، وسجل الاتحاد الأوروبي ككل نمواً بنسبة 0.7% (مقارنة بـ0.1% في الربع الأول).

ويعود هذا الأداء الضعيف للاقتصاد النمساوي إلى الضغوط المستمرة على قطاع البناء، وتباطؤ تعافي القطاع الصناعي، إلى جانب الارتفاع النسبي لتكاليف الطاقة والتضخم مقارنة ببقية دول الاتحاد.