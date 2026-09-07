قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام المندوه يحسم مصير بيزيرا: سيعود للقاهرة خلال أيام
بدون وسطاء.. الزراعة تعلن توفير تقاوي البطاطس المعتمدة لصغار المزارعين
شركات الاتصالات الأوروبية تدرس مشروعا مشتركا لمنافسة إيلون ماسك
هاني حتحوت: لاعبو الزمالك يرفضون جلسة مع الإدارة بسبب المستحقات المتأخرة
هدنة الشتاء.. زيلينسكي يكشف تحركا أمريكيا لخفض التصعيد مع روسيا
إشارات خادشة للحياء.. القبض على سائق توك توك بالقاهرة
منتخب السويس بتروجت يقلب الطاولة على المصري بثنائية مثيرة في الدوري الممتاز
مليشيا الحوثي تعاود استهداف المخا بصاروخ بالستي
أياكس يعلن غياب مدافعه لمدة شهر بسبب كدمة في عظمة القص والرئة
الممنوعون من حجز وحدات الإيجار التمليكي
محافظ القاهرة: زرع أشجار جديدة في شارع جامعة الدول العربية قريبا
حاجة نفخر بيها.. عمرو أديب: المصريين أصبحوا حساسين تجاه أي حد بيقطع شجرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انكماش الاقتصاد النمساوي يضعه في ذيل القائمة الأوروبية خلال الربع الثاني

النمسا
النمسا
أ ش أ

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) تراجع الأداء الاقتصادي للنمسا، لتصبح الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي سجلت انكماشاً خلال الربع الثاني من عام 2026، في وقت استعادت فيه اقتصاديات التكتل مسار النمو.

ووفقاً للبيانات الإحصائية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في النمسا بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الأول، في حين تسارع نمو اقتصاد منطقة اليورو ليصل إلى 0.6% (مقارنة بـ0.0% في الربع الأول)، وسجل الاتحاد الأوروبي ككل نمواً بنسبة 0.7% (مقارنة بـ0.1% في الربع الأول).

ويعود هذا الأداء الضعيف للاقتصاد النمساوي إلى الضغوط المستمرة على قطاع البناء، وتباطؤ تعافي القطاع الصناعي، إلى جانب الارتفاع النسبي لتكاليف الطاقة والتضخم مقارنة ببقية دول الاتحاد.

مكتب الإحصاء الأوروبي الأداء الاقتصادي النمسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

مجلس الدولة

قرار عاجل في دعوى إلغاء منع سفر النساء للسعودية

تطبيق واتساب

تطبيق واتساب يوقف دعمه رسمياً لهواتف أندرويد القديمة بدءاً من الغد

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

هبة كامل

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

بيزيرا

وضع شرطين.. تطورات جديدة في أزمة الزمالك مع خوان بيزيرا| تفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يشعل تركيا.. الفرعون المصري يفرض نفسه نجمًا لطرابزون سبور.. ماذا قالت الصحف عنه ؟

ترشيحاتنا

خليفة السويدي

عرض بالملايين لم يغير قرارهم.. لماذا يرفض ملاك الإبل بيع مطاياهم؟

ظاهرة النينيو تقترب من ذروة جديدة.. ماذا يحدث لطقس العالم وهل تتأثر مصر؟

ظاهرة النينيو تقترب من ذروة جديدة.. ماذا يحدث لطقس العالم وهل تتأثر مصر؟

حمزة عبدالكريم

رقمان وقميصان لـ حمزة عبدالكريم في برشلونة.. ما القصة؟

بالصور

شافت أصعب أيام حياتها.. هبة كامل تكشف تفاصيل مرضها وهذه أهم أعراضه

هبة كامل
هبة كامل
هبة كامل

شيفروليه الأكثر ترخيصا في مصر خلال أغسطس 2026

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

قبل زيادة سعرها.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت لأطول فترة

قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة
قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة
قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة

مخاطر تناول دواء التخسيس دون استشارة طبيب.. «تجربة الآخرين» قد تهدد حياتك

حبوب التخسيس
حبوب التخسيس
حبوب التخسيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

المزيد