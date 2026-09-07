موهبة مصرية جديدة في أوروبا.. عصام عبد الحميد يوقع لـ آيندهوفن الهولندي

شهدت الساعات الأخيرة خطوة جديدة في مسيرة اللاعب صاحب الأصول المصرية عصام عبد الحميد، لاعب وسط فريق آيندهوفن الهولندي، بعدما أعلن النادي توقيعه أول عقد احترافي في مشواره الكروي.

وأعلن آيندهوفن عبر حساباته الرسمية أن عصام عبد الحميد، البالغ من العمر 15 عامًا، وقع أول عقد احترافي له مع النادي، على أن يستمر بموجبه داخل صفوف الفريق حتى عام 2029.

ويعد عبد الحميد أحد المواهب الشابة التي يعول عليها آيندهوفن في المستقبل، حيث ينشط في مركز خط الوسط، ونجح في لفت الأنظار خلال فترة وجوده بقطاعات الناشئين بالنادي الهولندي.

وتحمل خطوة توقيع العقد الاحترافي أهمية كبيرة في مسيرة اللاعب، خاصة مع صغر سنه، إذ تمثل تأكيدًا على ثقة إدارة آيندهوفن في إمكانياته وقدرته على التطور خلال السنوات المقبلة.

ووفقًا للمعلومات المتاحة، يظهر عبد الحميد ضمن قائمة فريق شباب آيندهوفن، في الوقت الذي يستعد فيه النادي لمواصلة تطويره تمهيدًا للاستفادة من خدماته مع الفرق الأعلى سنًا مستقبلًا.

يأتي توقيع العقد حتى 2029 ليمنح اللاعب الشاب فرصة لمواصلة العمل داخل واحدة من أبرز منظومات تكوين اللاعبين في هولندا، وسط آمال بمواصلة التطور والوصول إلى الفريق الأول خلال السنوات المقبلة.